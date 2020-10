Con un tweet il Napoli ha annunciato che il gruppo squadra ha terminato ufficialmente l'isolamento fiduciario. I calciatori della squadra di Gattuso erano stati posti in isolamento dall'Asl 1 Napoli Nord dopo la positività di Zielinski e Elmas. Ora tutti da Gattuso allo staff ai calciatori avranno la possibilità di ritornare nelle rispettive abitazioni. Questo il tweet del club di De Laurentiis: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!".

I calciatori e tutto il gruppo squadra erano finiti in quarantena, più precisamente in isolamento fiduciario dopo le positività di Zielinski e Elmas, che erano risultati entrambi positivi a pochi giorni dalla sfida con la Juventus. La Asl Napoli 2 Nord aveva costretto all'isolamento tutta la squadra, che anche per questo motivo non ha volato verso Torino per giocare la partita con la Juventus. Questo il provvedimento con cui era stato stabilito l'isolamento del Napoli, dieci giorni fa: