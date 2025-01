Napoli accolto dai tifosi a Capodichino, Conte capopopolo fa un discorso col megafono: cosa ha detto Napoli accolto in modo eccezionale al ritorno dalla trasferta contro l’Atalanta all’Aeroporto di Capodichino. Migliaia di tifosi per la festa azzurra, con Conte che ha ringraziato tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria del Napoli sull'Atalanta ha ulteriormente infiammato l'entusiasmo dei tifosi partenopei. Una marea azzurra ha "sommerso" l'aeroporto di Capodichino nella notte per ringraziare la squadra di Conte per il successo, e caricarla sulla strada che porta al sogno dello Scudetto. E proprio l'allenatore con tanto di megafono in mano ha deciso di ringraziare tutti, con un breve discorso.

Napoli, accoglienza speciale a Capodichino dopo la vittoria con l'Atalanta

5mila o 6mila persone, difficile dirlo. Fatto sta è stata una notte di gioia all'aeroporto, con l'ora tarda che non ha spaventato i caldissimi sostenitori del Napoli pronti a riabbracciare la squadra. Giusto dimostrare al gruppo che è in vetta alla Serie A il proprio apprezzamento dopo una vittoria pesantissima, su quello che è uno dei campi più difficili e contro una diretta concorrente. Cori, bandiere, fumogeni in un vero e tripudio azzurro.

Il discorso di Conte ai tifosi all'aeroporto, cosa ha detto il mister

E Conte ha vestito i panni del capopopolo, prendendo un megafono e spostandosi quasi nella postazione dell'autista. Molto sorridente il tecnico ha provato a tenere un discorso di fronte ai tantissimi tifosi presenti che hanno iniziato a filmare tutto con i loro smartphone. Prima di tutto i ringraziamenti per il sostegno e l'accoglienza meravigliosa: "Ragazzi, a nome mio e di tutti i giocatori voglio ringraziarvi".

Leggi anche Ultimo giorno di Kvaratskhelia a Napoli: il discorso alla squadra e la reazione inattesa di Conte

Poi il mister azzurro è andato avanti spiegando quanto questo calore sia importante e quanto il Napoli voglia ripagare i propri tifosi. Un discorso che nonostante il megafono non tutti hanno ascoltato, visto che si è creata una vera e propria bolgia difficile da gestire. E alla fine ecco che uno dei sostenitori della sua squadra, più vicino al finestrino gli ha fatto una richiesta diretta: "Mister fatelo per noi". La risposta? "Sempre e forza Napoli!", urlato a gran voce. E il sogno del quarto Scudetto è più vivo che mai.