Nainggolan segna il primo gol con la nuova squadra: passa il tempo ma il Ninja non perde il vizio

Radja Nainggolan firma la sua prima rete con il Patro Eisden, seconda divisione belga, e lo fa alla maniera dei grandi: un gol spettacolare che riaccende l’entusiasmo e dimostra che il Ninja non ha perso il suo marchio di fabbrica.

Radja Nainggolan ha subito lasciato il segno con la maglia del Patro Eisden, formazione che milita nella seconda divisione in Belgio: il centrocampista ex Roma e Inter ha messo a referto il suo primo gol ufficiale, confermando di non aver smarrito l’istinto sotto porta.

La rete è arrivata con una conclusione spettacolare: appostato al centro dell’area, il Ninja ha colpito al volo un pallone vagante con una bordata di destro, secca e chirurgica, che si è infilata all’incrocio. Una giocata di pura potenza e coordinazione, diventata rapidamente virale.

Il 37enne nel suo secondo match per il Patro mette a segno un gol ed un assist nella vittoria per 2-4 sul RWDM Brussels.

Nainggolan senza tempo: primo gol con il Patro Eisden con un fantastico tiro al volo

Radja Nainggolan torna a far parlare di sé. Pochi giorni dopo l'accordo con la nuova squadra, il Patro Eisden, il centrocampista ha ricordato a tutti perché il suo nome resta legato a gol spettacolari e giocate di personalità: il Ninja non ha perso il vizio e ha firmato la prima rete con la sua nuova maglia con un tiro dei suoi.

Esecuzione perfetta e palla all'incrocio.

L’episodio arriva nel corso della gara quando, su un pallone respinto al limite dell’area, Nainggolan si fa trovare al posto giusto. La coordinazione è perfetta: controllo visivo rapido, scelta immediata e una conclusione al volo di collo pieno che non lascia scampo al portiere. Il tiro, potente e preciso, si infila sotto l’incrocio dei pali, scatenando l’esultanza dei compagni e del pubblico.

Il gol di Radja ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale tra tifosi ed ex sostenitori dell’ex Roma, Inter e Cagliari. Una giocata che riporta alla mente le sue prodezze in Serie A e che dimostra come, nonostante il passare degli anni, il marchio di fabbrica del Ninja è rimasto lo stesso.