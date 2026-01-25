Calcio
Nainggolan segna il primo gol con la nuova squadra: passa il tempo ma il Ninja non perde il vizio

Radja Nainggolan firma la sua prima rete con il Patro Eisden, seconda divisione belga, e lo fa alla maniera dei grandi: un gol spettacolare che riaccende l’entusiasmo e dimostra che il Ninja non ha perso il suo marchio di fabbrica.
A cura di Vito Lamorte
Radja Nainggolan ha subito lasciato il segno con la maglia del Patro Eisden, formazione che milita nella seconda divisione in Belgio: il centrocampista ex Roma e Inter ha messo a referto il suo primo gol ufficiale, confermando di non aver smarrito l’istinto sotto porta.

La rete è arrivata con una conclusione spettacolare: appostato al centro dell’area, il Ninja ha colpito al volo un pallone vagante con una bordata di destro, secca e chirurgica, che si è infilata all’incrocio. Una giocata di pura potenza e coordinazione, diventata rapidamente virale.

Il 37enne nel suo secondo match per il Patro mette a segno un gol ed un assist nella vittoria per 2-4 sul RWDM Brussels.

Nainggolan senza tempo: primo gol con il Patro Eisden con un fantastico tiro al volo

Radja Nainggolan torna a far parlare di sé. Pochi giorni dopo l'accordo con la nuova squadra, il Patro Eisden, il centrocampista ha ricordato a tutti perché il suo nome resta legato a gol spettacolari e giocate di personalità: il Ninja non ha perso il vizio e ha firmato la prima rete con la sua nuova maglia con un tiro dei suoi.

Esecuzione perfetta e palla all'incrocio.

L’episodio arriva nel corso della gara quando, su un pallone respinto al limite dell’area, Nainggolan si fa trovare al posto giusto. La coordinazione è perfetta: controllo visivo rapido, scelta immediata e una conclusione al volo di collo pieno che non lascia scampo al portiere. Il tiro, potente e preciso, si infila sotto l’incrocio dei pali, scatenando l’esultanza dei compagni e del pubblico.

Il gol di Radja ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale tra tifosi ed ex sostenitori dell’ex Roma, Inter e Cagliari. Una giocata che riporta alla mente le sue prodezze in Serie A e che dimostra come, nonostante il passare degli anni, il marchio di fabbrica del Ninja è rimasto lo stesso.

