video suggerito

Nainggolan rompe il silenzio dopo l’arresto in Belgio: “Sono stati giorni incredibilmente difficili” Radja Nainggolan ha rotto il silenzio con una stories su Instagram e ha raccontato i momenti dopo l’arresto in Belgio nell’ambito di un’indagine sul traffico internazionale di droga. Ora il Ninja è in libertà vigilata. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Radja Nainggolan ha rotto il silenzio con una stories su Instagram e ha raccontato i momenti della brutta vicenda che lo ha visto coinvolto negli ultimi giorni in Belgio: l'ex centrocampista di Cagliari, Inter e Roma è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di droga e dopo una notte passata in carcere è stato rilasciato su cauzione. Ora è in libertà vigilata e l'indagine sta andando avanti.

Il Ninja, a distanza di quattro giorni, ha raccontato così quanto è accaduto: "Ciao a tutti, potete immaginare che gli ultimi giorni siano stati incredibilmente difficili. Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto. Il caloroso sostegno della mia famiglia e dei miei amici, così come la lealtà e la fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi incredibili sostenitori e dei miei compagni di squadra, mi danno la forza di andare avanti".

Nainggolan ha espresso la sua gratitudine verso tifosi, avvocati e la famiglia: "Vorrei anche esprimere la mia gratitudine ai miei avvocati, Me Omar Souidi e Me Mounir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità. Apprezzo profondamente il loro supporto. Ora che sono tornato a casa voglio concentrarmi completamente sul calcio e ritrovare la tranquillità. Chiedo gentilmente che venga rispettata la mia privacy e i tempi di recupero necessari. In questo momento non mi è consentito rilasciare interviste su questo argomento e non ne concederò alcuna".

Nainggolan indagato per un prestito di migliaia di euro al fratello di un boss

L'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari è stato arrestato per aver prestato ingenti somme di denaro a Nasr-Eddine Sekkaki, fratello minore del criminale Ashraf Sekkaki. Si tratta di un boss molto noto alla polizia del Belgio per il suo coinvolgimento nel traffico di droga su larga scala.

Nainggolan è stato fermato dalle forze dell'ordine, in seguito ad un'inchiesta della procura di Bruxelles, ed è stato interrogato per tre ore prima di trascorrere la notte in stato di fermo ed essere rilasciato il giorno successivo.

Il presidente del KSC Lokeren-Temse: "Siamo felici che sia di nuovo libero"

Il presidente del KSC Lokeren-Temse, squadra dove sta giocando ora Radja, era intervenuto nei giorni scorsi per chiarire la posizione del club: "Non abbiamo ancora avuto modo di parlare con Radja dopo il suo rilascio su cauzione. Siamo felici che sia di nuovo libero, ma non conosciamo ancora le condizioni. Penso che vogliamo prima scoprirle rapidamente. Può ancora giocare a calcio sotto queste condizioni o no? Spero di sì, ma al momento non è ancora chiaro".