video suggerito

Nainggolan già in rotta con il suo club: “Attendo un segnale da mesi, ma non seguo il c**o di nessuno” La rabbia di Radja Nainggolan scoppia a conclusione di stagione, con il Lokeren-Temse sconfitto in semifinale playoff, fallendo la promozione in Jupiler League. Obiettivo per cui a gennaio aveva ingaggiato il “Ninja” suscitando enorme clamore: “Sono mesi che non ho più segnali. Ci eravamo dati la parola, ora solo silenzio. Sia chiaro, non l’ho mai fatto e non lo farò nemmeno ora: non seguirò il c**o di nessuno” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Radja Nainggolan con il K.S.C. Lokeren-Temse potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il centrocampista belga non è riuscito nell'impresa di trascinare il piccolo club alla promozione in Jupiler League, il massimo campionato in Belgio e si è sfogato a suo modo di fronte al silenzio della dirigenza che non gli ha più comunicato alcunché sulla possibile continuazione: "Avevamo un accordo verbale, ma sono mesi che non sento più il presidente… Bene, che sappiano che io non seguo il c**o di nessuno".

La rabbia di Nainggolan: "Da mesi attendo un segnale, c'eravamo dati la parola"

All'indomani della sconfitta fatale con cui il Lokeren-Temse ha mancato la finale playoff con cui giocarsi la promozione in Jupiler League, Radja Nainggolan ha manifestato tutto il proprio disappunto per come si sta concludendo la sua avventura. Richiamato in campo con fanfare e trombe in squadra, con un ingaggio a sorpresa lo scorso gennaio, l'ex nazionale belga si è sfogato con la propria stampa sottolineando come potrebbe ancora un volta ritornare sul mercato, non avendo alcun accordo con il club. Una situazione particolare, sgradita a Nainggolan che aveva accettato l'ingaggio senza alcunché di scritto, ma attraverso un accordo verbale e una stretta di mano tra gentiluomini. "Avevo dato la mia parola al Lokeren-Temse, ma sono passati due mesi dall'ultima volta che ne abbiamo parlato… e non ho più sentito nulla". Parole dello stesso Radja Nainggolan dopo la mancata occasione di promozione: "Avevamo un accordo verbale di massima, ma poi mi aspettavo di sentire qualcosa a riguardo da chi di dovere. Silenzio… ma sia chiaro" ha ribadito ai microfoni di ‘VTM NIEUWS', "non l'ho mai fatto in vita mia e anche adesso non seguirò il ‘c**o' di nessuno."

La risposta del club: "Accordo verbale? Tutto vero, per noi vale come un contratto"

Pronta la replica del presidente del club, Ma Hans Van Duysen, attraverso le pagine di "Het Nieuwsblad": "Ha detto che abbiamo un accordo verbale? Tutto questo è corretto ma gli ricordo che siamo persone corrette e per me un accordo verbale è come un accordo scritto. Quindi, noi vogliamo continuare con Radja, siamo molto soddisfatti del suo contributo. Ha giocato un ruolo importante in campo, ma anche fuori e lo consideriamo davvero un valore aggiunto". Ma la questione resta in sospeso, visto che di contratti nero su bianco ancora non se ne parla: "Da parte mia mi aspetto che andrà tutto bene, ogni cosa a suo tempo".

La stagione del Lokeren, fallita la promozione in Jupiler League

Il K.S.C. Lokeren-Temse ha chiuso con una onesta 7a posizione la classifica della Challenger Pro League, la seconda divisione di calcio belga, fallendo l'obiettivo che ci si era prefissati all'indomani dell'ingaggio di Radja Nainggolan, che aveva scosso la categoria e rilanciato le ambizioni societarie: qualificazione diretta. Dopo una cavalcata formidabile per una rimonta che ha visto la squadra vincere 8 delle ultime 10 partite, il tracollo nel playoff promozione, nel momento più bello, in semifinale dove ha perso contro il Patro Esiden in una doppia sfida ad altissima tensione, perdendo in casa l'andata e pareggiando nel ritorno (con assist di Nainggolan).