Nainggolan infinito, gol spettacolare dopo 6 minuti dall’esordio: direttamente da calcio d’angolo

Radja Nainggolan ha fatto il suo debutto con la nuova squadra di Serie B belga con cui ha firmato fino a fine stagione, il Lokeren-Temse. Segnando la rete del definitivo pareggio, dopo 6 minuti dal suo ingresso in campo, con una prodezza direttamente da corner: "Quando tutti ti danno per finito, poi accadono queste cose…"

Radja Nainggolan è tornato al calcio professionistico scegliendo di ripartire dalla serie B belga, dove ha firmato a sorpresa con il Lokeren-Temse, club che sta lottando per non retrocedere. Un accordo trovato davanti ad un caffè in pochi minuti e subito allenamento ed esordio, col botto. Il Ninja ha contribuito al pareggio interno contro il Lierse segnando un gol spettacolare dopo solo 6 minuti dal suo ingresso in campo: direttamente da calcio d'angolo.

Come previsto, Nainggolan non appena ha potuto ha lasciato la sua firma d'autore. Dopo i primi allenamenti con la sua nuova squadra, il Ninja è partito dalla panchina per la sfida di campionato che vedeva il Lokeren giocare davanti al proprio pubblico, entrando poi solamente nella ripresa, facendo esplodere lo stadio al grido di "Radja, Radja". Gli sono bastati solamente sei minuti per mostrare a tutti di essere ancora in perfetta condizione psicofisica e decisivo: alla prima occasione, direttamente da calcio d'angolo, ha trovato la rete che ha permesso al Lokeren di andare sull'1-1. Poco prima, il Lierse si era portato in vantaggio in contropiede.

La gioia di Nainggolan: "Quando la gente ti dice che sei finito, poi accade questo"

Chi pensava che il rientro al calcio giocato di Nainggolan fosse solamente un estremo tentativo di rimandare ancora più in là l'addio, si è ricreduto subito. Nainggolan è entrato al 64′ e si è subito inserito e si è fatto valere al 70′ con il gol che è valso il pareggio. Non solo, nel finale ancora Nainggolan ha sfiorato il gol vittoria con un tiro dalla distanza, finito di poco a lato. Alla fine, lo stesso Ninja ha voluto sottolineare la propria prestazione: "Quando la gente dice che ho finito di giocare a calcio e non ce la faccio più… allora accadono queste cose. C'è un pizzico di fortuna… ma la fortuna bisogna cercarla anche, e non c'è solo quella… Ho sempre creduto in me stesso. Ho sempre pensato che avrei potuto ancora farcela. Una convinzione che è ancor di più adesso".

L'effetto Nainggolan anche a livello commerciale: magliette e biglietti a ruba

Il club ha avvertito fin da subito l'"effetto Nainggolan" a livello commerciale: un dipendente ha rivelato che nello shop online in due giorni sono già state vendute 150 maglie con il suo nome e il numero di maglia 44. Anche la partita contro il Lierse ha attirato più persone, con uno stadio verso il sold out e un aumento del prezzo dei biglietti: alla prima con il Lierse si è registrato l'incasso più alto della stagione.