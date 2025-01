video suggerito

Nainggolan racconta il suo ultimo contratto, chiuso in 15 minuti: “Scrivi quel che vuoi, firmo tutto” Radja Nainggolan ha sorpreso ancor una volta tutti allontanando il momento dell’addio al calcio. Ha firmato per il Lokeren-Temse, club di Serie B belga finoa fine stagione: “C’erano altre società, pronte a pagarmi di più. Ma non mi interessano i soldi, l’ho fatto solo per amore del gioco” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Radja Nainggolan è di nuovo un giocatore professionista con un contratto e una squadra con cui scendere in campo. Ha concluso il suo ultimo accordo durante la parentesi di mercato invernale, da free agent, con un club di serie B belga, il Lokeren-Temse con cui giocherà fino a fine stagione. Dopo aver stupito tutti per questo ultimo colpo a sorpresa, ha voluto raccontare i retroscena dell'accordo: "Abbiamo chiuso in 15 minuti, ad un certo punto ho detto al presidente: metti sulla carta quel che vuoi, mi va bene tutto".

Nainggolan ancora in campo, gioca nel Lokeren-Temse fino a fine stagione

L'ultimo colpo di coda della lunghissima carriera del Ninja ha riservato anche una decisione a sorpresa. Le cronache davano Nainggolan senza squadra, svincolato e solitario ad allenarsi per tenersi in forma dopo mesi senza giocare. Una parentesi più che anonima in Indonesia, poi qualche apparizione a gettone in un club di Futsal a 5, poi il silenzio. Fino al lampo che lo ha visto allenarsi con i suoi nuovi compagni di avventura, senza alcun preavviso alcuno e posticipando di fatto il suo addio al calcio, malgrado i 36 anni suonati.

Il racconto di Nainggolan: "C'erano altri club più ricchi, ma non mi interessano i soldi"

"Abbiamo parlato forse 15 minuti" ha raccontato poi nella conferenza stampa di presentazione, svelando alcune curiosità su una scelta che ha stupito alla fine lui stesso. "Al presidente non ho detto nulla, anzi. Gli ho detto: metti sulla carta quel che ti serve, a me va bene tutto. Lo faccio per amore del calcio e per tornare a giocare, non certo per i soldi che oggi non mi interessano più". Il tutto è avvenuto di fronte ad un caffè: "C'erano anche altri club con maggiori possibilità economiche, come il Beerschot il mio primo club. Mi sarebbe piaciuto chiudere lì, un cerchio perfetto ma alla fine forse hanno avuto paura di avere in squadra un nome importante".

La felicità del Lokeren-Temse per l'acquisto di Nainggolan: "Qui troverà tutto, tranne i soldi"

Il tutto è avvenuto dunque in modo naturale e veloce, "davanti ad un caffè" hanno assicurato in dirigenza. "Per Radja oggi l'obiettivo è semplicemente giocare e qui lo può fare. Da noi troverà tutto, tranne i soldi" ha poi aggiunto il presidente del club, Van Duysen. "Cerco di trovare il bene del Lokeren-Temse e se vedo che c'è qualcosa che non va, provo a migliorare. Ma senza follie. Certo, Radja vuole in cambio qualcosa per essere qui ma non sarà un problema: avevamo una riserva da usare, l'abbiamo data a lui senza svenarci".