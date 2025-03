video suggerito

Gasperini trionfa contro la Juve, ma risponde male al giornalista di Sky: “Scrivi quello che vuoi” Il tecnico dell’Atalanta si è rifiutato di rispondere nella conferenza stampa che ha seguito il 4-0 alla Juventus al giornalista di Sky Nebuloni, Gasperini: “Con te sono stato chiaro”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria dell'Atalanta sulla Juventus non è certo una sorpresa, ma il 4-0 finale è si un risultato clamoroso, non fosse altro che la Juve non perdeva in modo così pesante in casa dal 1967. Gasperini ha vissuto una serata trionfale, ma nel post partita ha avuto da ridere in conferenza stampa con un giornalista di Sky, al quale ha risposto bruscamente. Un botta e risposta forte.

Juventus-Atalanta 0-4

La Juventus è stata spazzata via dall'Atalanta, che ha giocato una partita mostruosa. Un calcio splendido, con un solo difetto: non aver concretizzato, perché di palle gol i nerazzurri ne hanno create una dozzina. Ma il 4-0 basta e avanza ai nerazzurri, che sono in piena lotta per lo scudetto con il Napoli e l'Inter, capolista e prossimo avversario dell'Atalanta.

Gasperini non risponde a Nebuloni: "Scrivi quello che vuoi"

Per Gasperini è un'altra partita da ricordare. Ma nella conferenza stampa nell'immediato post partita il tecnico piemontese ha risposto male a Massimilano Nebuloni, giornalista di Sky. Nebuloni gli aveva chiesto: "Quanta spinta e quanta autostima vi dà una vittoria così sul campo della Juventus".

Gasperini non risponde a quella domanda, ma al giornalista dice: "Nebuloni, io sono già stato chiaro con te quindi…". A quel punto il giornalista che segue da tempo l'Atalanta ribatte: "Cioè, non risponde?". Gasperini chiude dicendo: "Scrivi quello che vuoi".

Finisce così e si passa alla domanda successiva, che riguarderà Lookman. Forse c'è qualcosa di pregresso tra Gasperini e Nebuloni, ma sono solo ipotesi. Di sicuro questo è un brutto botta e risposta, che è stato commenta a caldo anche da Fabio Tavelli, che sostituisce Caressa al ‘Club', che ha stigmatizzato il comportamento dell'allenatore dell'Atalanta.