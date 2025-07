video suggerito

Una donna scrive ad Alcaraz: "Grazie per mamma, anche se non leggerai". Lui risponde: "Dalle un bacio" Una donna scrive un messaggio a Carlos Alcaraz per ringraziarlo per quanto fatto per sua madre durante il match di primo turno a Wimbledon contro Fognini. Il campione spagnolo legge e risponde: "Manda un bacio a mamma da parte mia".

A cura di Paolo Fiorenza

Carlos Alcaraz non se l'aspettava: una donna gli ha scritto un bellissimo messaggio su X per ringraziarlo per quanto fatto durante il match di primo turno vinto a Wimbledon contro Fabio Fognini. Non per il tennis che il campione spagnolo ha espresso in un incontro giocato meravigliosamente anche dal tennista italiano, ma per il gesto compiuto da Carlitos quando nel corso del quinto set qualcuno si è sentito male sulle tribune del campo centrale. Quel qualcuno era la madre della donna, che ha voluto far sapere i suoi sentimenti di gratitudine ad Alcaraz, che dal canto suo ha risposto dicendole di dare un bacio da parte sua alla mamma.

Malore sugli spalti durante Alcaraz-Fognini, lo spagnolo corre in aiuto

Si era circa a metà del set decisivo dell'epica battaglia tra Alcaraz e Fognini, quando la partita è stata interrotta per consentire che la persona che aveva avuto un malore sugli spalti, in una giornata di caldo soffocante, potesse ricevere assistenza medica. Resosi conto della situazione, lo spagnolo ha preso una delle sue bottiglie d'acqua e si è diretto verso la tribuna per cercare di porgerla a qualcuno che la portasse alla donna che aveva avuto il mancamento.

La figlia della donna che si era sentita male scrive ad Alcaraz: "Grazie, anche se non leggerai"

Lunedì a tarda sera Eluned Lewis ha scritto su X un paio di messaggi in risposta al video del gesto di Alcaraz, chiedendo di poterlo contattare: "Come posso ringraziare Carlos Alcaraz e il torneo di Wimbledon? Visto che la tifosa che oggi non stava bene era mia madre. Grazie". E ancora: "Grazie per esservi presi cura di lei".

Poi ha fatto un ulteriore post rivolto al numero due al mondo: "Grazie Carlos Alcaraz per la preoccupazione dimostrata oggi per mia madre, che si è sentita male durante la tua partita sul centrale di Wimbledon. È improbabile tu legga questo messaggio, ma posso provare! Grazie".

Lo spagnolo legge e risponde: "Manda un bacio a mamma da parte mia"

Il messaggio a Carlitos, che ha risposto a sua volta con parole molto belle: "Di niente, non è stato niente! Spero che tua mamma stia bene. Mandale un bacio da parte mia e prenditi cura di lei!". Uno scambio che ha ricevuto like e applausi da parte di tutti.