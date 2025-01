video suggerito

Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di cocaina: le accuse della Procura di Bruxelles Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio nell'ambito di un'indagine sul traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa: le accuse della Procura di Bruxelles.

A cura di Vito Lamorte

Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio nell'ambito di un'indagine sul traffico di cocaina. L'ex calciatore di Cagliari, Roma e Inter è attualmente sotto interrogatorio e a confermarlo è il suo avvocato Omar Souidi ai media locali.

L'inchiesta della procura di Bruxelles riguarda l'importazione di cocaina dall'America Latina al porto di Anversa, il secondo più grande d'Europa, e la distribuzione in tutto il Belgio. Nell'ambito di questa indagine la polizia ha perquisito questa mattina una trentina di abitazioni, principalmente ad Anversa e a Bruxelles.

Nainggolan arrestato in Belgio: le accuse della Procura di Bruxelles

La notizia dell’arresto di Radja Nainggolan è stata diffusa dalla Procura di Bruxelles tramite un comunicato stampa diffuso da Le Soir e dai principali media del Belgio: "Nell’ambito di un fascicolo della sezione criminalità organizzata della procura di Bruxelles seguito da un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato trenta perquisizioni nella mattinata di lunedì 27 gennaio 2025, principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles, ma anche nella periferia di Bruxelles”.

Si indaga "sull'importazione di cocaina dal Sud America verso l’Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio". Nainggolan, secondo quanto riportato dal quotidiano belga Le Soir, in queste ore è sottoposto agli interrogatori degli inquirenti: "Le audizioni sono attualmente in corso, e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, nessun altro commento sarà fatto in questa fase”.

Nainggolan assente all'allenamento, la nota del Lokeren-Temse

Il nuovo club del Ninja, il Lokeren-Temse che milita in seconda divisione belga, lo attendeva all'allenamento di questa mattina ma ha diramato una nota ufficiale: "Il club ha appreso dalla stampa che Radja Nainggolan è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta. Dato che l'indagine è ancora in corso, i servizi di polizia non vogliono e non possono rilasciare ulteriori commenti. Rispettiamo il principio della presunzione di innocenza".

Domani il Lokeren-Temse giocherà un partita di recupero contro il KAS Eupen e Nainggolan non potrà esserci ma all'esordio l'ex centrocampista di Cagliari, Inter e Roma ha esaltato i suoi nuovi tifosi con un gol direttamente da calcio d'angolo.