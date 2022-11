Nagoya Grampus-Roma dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni della partita Nagoya Grampus-Roma è l’amichevole in programma oggi alle ore 11 a Tokyo. Esperimenti di formazione per Mourinho nella sfida che sarà trasmessa in TV e streaming su DAZN.

A cura di Marco Beltrami

Nagoya Grampus-Roma è la prima amichevole della tournée estiva della squadra di Mourinho. La partita è in programma a Tokyo oggi venerdì 25 novembre alle ore 11, con diretta TV e streaming su DAZN. Durante i Mondiali, i giallorossi vogliono mantenersi in palla e sono pronti ad affrontare la squadra che giapponese in quel di Tokyo. Una chance importante per far giocare anche i giovani, mentre non ci sarà il neoacquisto Solbakken, appena prelevato dalla Roma. Ecco tutte le info sulla diretta TV e streaming del match.

Le probabili formazioni di Nagoya-Roma. Mourinho sfrutta queste amichevoli per sperimentare nuove soluzioni di formazione. Probabile utilizzo del 3-4-1-2 con Pellegrini e Shomuorodov alle spalle di Abraham. Zaniolo dovrebbe partire dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Tahirovic, Spinazzola; Pellegrini, Shomurodov; Abraham. All. Mourinho

NAGOYA GRAMPUS (3-4-1-2): Langerak; Fujii, Nakatani, Maruyama; Inagaki; Morishita, Nagaki, Shigehiro, Soma; Mateus, Naldinho. All. Hasegawa

Dove vedere Nagoya Grampus-Roma in diretta TV: orario e canale della partita

Dove vedere Nagoya Grampus-Roma? L'amichevole della tournée giapponese della squadra di Mourinho si potrà vedere in TV grazie a DAZN. Nessuna diretta in chiaro per la sfida, con gli abbonati alla piattaforma streaming che potranno sfruttare Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox utilizzabili su televisori non di ultima generazione. La partita sarà trasmessa anche su Sky e in particolare sul canale Zona DAZN (214), visibile per chi ha attivato la promozione relativa.

Nagoya Grampus-Roma dove vederla in diretta streaming

L'amichevole tra Nagoya e Roma si potrà vedere in streaming in diretta su DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi attraverso dispositivi fissi e portatili all'applicazione della piattaforma. Telecronaca di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Le probabili formazioni di Roma-Nagoya Grampus ai Mondiali Qatar 2022

Per la tournée in Giappone, Mourinho ha convocato diversi giovani. Tra questi chance da titolare per Tahirovic, in quella che è l'occasione giusta per sperimentare. Non ci sarà Karsdorp dopo la mancata risposta alla convocazione. Un po' di riposo per Zaniolo, con chance in avanti per Shomurodov, in coppia con Pellegrini dietro Abraham. Queste le probabili formazioni:

