Non è uno che in carriera ha fatto tantissimi gol l'ex esterno dell'Inter Yuto Nagatomo. L'ultima rete del giapponese è stata di pregevole fattura, nel match di Ligue 1 tra il suo Marsiglia e il Reims. Peccato però che lo sfortunato calciatore del Sol Levante, abbia sbagliato porta, bucando il suo portiere. Un colpo di tacco a dir poco rocambolesco quello di Nagatomo che ha rischiato di compromettere la partita dell'OM.

Yuto

Al minuto 21′ della sfida tra il Marsiglia e il Reims, Yuto Nagatomo ha conquistato la scena in un modo molto particolare. Il sempre generoso laterale giapponese, nel tentativo di contrastare un'azione offensiva degli ospiti, si è reso protagonista della proverbiale "frittata" difensiva. Su un pallone messo in mezzo dalla sinistra, l'ex di Cesena, Inter e Galatasaray, al limite dell'area piccola, con un colpo di tacco tanto perfetto quanto sfortunato, ha spedito la palla all'angolino. Se il tocco di Nagatomo fosse avvenuto nell'area del Reims probabilmente staremmo parlando del gol della settimana, e invece ecco che il "samurai" ha infilato il suo portiere con uno degli autogol più curiosi e beffardi di sempre.

Le immagini della "prodezza" di Nagatomo hanno inevitabilmente fatto il giro del mondo, con l'esperto calciatore scoraggiato e incredulo per quanto accaduto. Fortunatamente per lui, ci ha pensato poi Thauvin a rimettere il risultato in parità e ad evitare la sconfitta alla formazione biancoceleste. Un'occasione persa però per il Marsiglia che avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente alle zone altissime della classifica. E sicuramente Nagatomo, avrà più di uno stimolo in più in vista della prossima partita, a caccia del riscatto dopo un episodio in cui non ha avuto la fortuna dalla sua parte.