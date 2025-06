video suggerito

Musah al Napoli per 25 milioni, ma quanto dovrebbe costare secondo ChatGPT? Ecco la cifra corretta La cifra corretta del trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli secondo ChatGPT. Per capire il costo reale del suo cartellino vengono incrociati diversi dati e informazioni sul centrocampista.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era l'estate del 2023 quando il Milan annunciò Yunus Musah, centrocampista statunitense, come suo nuovo acquisto fino al 2028 dopo averlo preso dal Valencia per 20 milioni più uno di bonus. Due anni dopo però il giocatore ora è a un passo dal Napoli: ultimi dettagli per il suo il passaggio dai rossoneri agli azzurri del classe 2002 per 25 milioni di euro. Su ChatGPT, chat bot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, abbiamo cercato di capire quale possa essere il costo reale di Musah incrociando diversi fattori.

La cifra corretta chiesta per l'analisi approfondita con la lettura di diverse statistiche relative al giocatore mostra un cifra non molto lontana dalla spesa che il Napoli farà: stiamo sui 20 milioni circa. Non lontanissimi dunque dalla cifra pattuita di 25. Ma come fa ChatGPT a capire qual è il reale valore di Musah? Dall'età al contratto proseguendo per fisicità atletismo, i fattori utilizzati per calcolare il costo di Musah sul mercato sono molteplici: vengono anche considerati la versatilità tattica e il confronto con calciatori oggetti di altri affari che hanno gli stessi dati di Musah.

Musah in azione all'Olimpico contro la Roma.

ChatGPT in questo caso ha considerato innanzitutto i 22 anni d'età di Musah il quale ha chiaramente margini di miglioramento enormi. E questo è già un punto a favore per dare forza al costo del suo cartellino. Ma non è tutto. Nel caso di Musah viene presa in considerazione anche la sua abilità in campo nel riuscire a coprire diversi ruoli come mezzala destra, interno in un 3-5-2 ma anche mediano basso o esterno a tutta fascia. Nel corso dell'analisi viene anche preso in esame la resistenza fisica del giocatore e i dati relativi a dribbling e passaggi nella scorsa stagione.

"Ha già disputato due stagioni intere tra Valencia e Milan, con oltre 100 presenze nei top 5 campionati ed è stato titolare in Champions League e Mondiale con gli USA. Questo lo rende un profilo già abituato a certi palcoscenici, anche se non protagonista", spiega ChatGPT che dunque non lascia nulla al caso. Inoltre, nelle ulteriori valutazioni fatte sul giocatore, viene sottolineato come possa essere assolutamente in linea con le idee di gioco di Antonio Conte al Napoli: "Perfettamente inseribile nello stile di Conte, che valorizza centrocampisti fisici e intensi".

La stima finale realistica fatta da ChatGPT su Musah.

Chiaramente ci sono anche fattori negativi in Musah che non gli permettono in questo momento di avere una valutazione più alta. L'incostanza è stata messa al primo posto da ChatGPT che sottolinea al meglio la sua analisi sul giocatore.

Musah in campo a San Siro.

I dati negativi ricavati da ChatGPT su Musah

"Non ha ancora consolidato una personalità da titolare in una squadra di vertice ed alterna buone prestazioni (es. vs PSG a San Siro) ad apparizioni opache o disastrose (es. Milan-Fiorentina con errore sanguinoso)". Il rischio di avere un giocatore così in rosa per ChatGPT è che l'allenatore abbia a disposizione un profilo dal ruolo non ancora definito. E dunque come si è arrivati alla valutazione finale di 20-22 milioni? "Una valutazione del genere appare più equilibrata: riconosce talento, età e contratto, ma sconta la mancata esplosione e gli alti/bassi degli ultimi mesi".