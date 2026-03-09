Muric sbaglia, Marusic segna: la Lazio in pieno recupero vince il Monday Night con il Sassuolo

La 28ª giornata di Serie A si chiude con un successo allo scadere della Lazio. Nel Monday Night dell'Olimpico infatti è finita 2-1 ra Lazio e Sassuolo. I gol sono stati realizzati nel primo tempo da Daniel Maldini e Laurienté. Al 92′ il gol decisivo di Marusic. La squadra di Sarri torna tra le prime dieci, il Sassuolo resta ampiamente tra le prime nove della Serie A.

Maldini e Laurienté

Alla fine il ruolo di centravanti, di falso nueve, calza a pennello per Maldini che dopo 3′ ha siglato il gol del vantaggio laziale, merito in gran parte di Isaksen, ma lesto e puntuale è stato l'ex di Atalanta e Monza. La Lazio sblocca la partita, ma ha la colpa di non chiudere. È vero che il Sassuolo non è riuscito a combinare moltissimo fino al gol del pari, tolte un paio di ripartenze di Laurienté, che prima del fischio finale con un bolide trova l'1-1. Il francese è stato uno dei migliori in campo in assoluto.

Il francese esulta dopo il gol del momentaneo pareggio del Sassuolo.

Motta decisivo, poi segna Marusic

Sarri nella ripresa manda in campo pure Prostvgaard, dopo aver tolto l'infortunato Cataldi, e poi farà entrare prima Dia e infine Pedro e Cancellieri, con Sarri che boccia ancora l'attaccante Ratkov. Le due squadre con il passare del tempo dimostrano di non avere la forza, il punch, per mettere ko l'altra. Qualcosa cambia quando Sarri mette Dia e con Tavares che viaggia sulla fascia qualche problema arriva sempre. Mentre il Sassuolo con un paio di lampi pensa di prendersi i tre punti, ma Motta, all'esordio in Serie A, compie due parate straordinarie.

Per evitare il pareggio serve un episodio che arriva puntuale al 92′. Cancellieri mette in mezzo, Muric esce in modo terrificante, Marusic colpisce da centravanti vero e con una parabola beffarda insacca, è 2-1 per la Lazio, che si prende i tre punti, scavalca l'Udinese in classifica e si mette a un punto dal Sassuolo.