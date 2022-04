Muntari lascia senza parole il suo nuovo club: chiede 12 centesimi al mese di stipendio Sulley Muntari è rinato a 37 anni in Ghana: diventato subito leader degli Hearts of Oak, l’ex Milan e Inter ha stupito i dirigenti della sua nuova squadra al momento della trattativa per l’ingaggio.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembrava sparito Sulley Muntari, ritiratosi dal calcio giocato 3 anni fa quando era terminato il contratto semestrale che lo legava all'Albacete nella terza serie spagnola, ed invece rieccolo protagonista – idolo dei tifosi ed anche man of the match in un recente incontro – nella massima serie del suo Paese con la maglia dei blasonati Hearts of Oak, squadra della capitale Accra che l'anno scorso ha vinto tutto: campionato, coppa nazionale e supercoppa.

Arrivato il 1 febbraio di quest'anno, l'ex Inter e Milan ha contribuito a far risalire la squadra dal settimo posto all'attuale quarto: il 37enne centrocampista finora è sceso in campo 6 volte, realizzando un gol e due assist, ma il suo contributo in termini di leadership e carisma va ben oltre e non è un caso che al suo arrivo gli sia stata data tra i massimi onori la maglia numero 10. Insomma, Muntari è un'istituzione in Ghana (84 presenze e 20 reti con la maglia della Nazionale) e non è un caso che si fosse parlato anche di un ritorno nella selezione del suo Paese – poi non concretizzatosi – alla vigilia dei playoff mondiali che hanno qualificato le Black Stars ai danni della Nigeria.

Muntari ha fatto notizia in patria anche per le dichiarazioni rilasciate qualche settimana fa dal membro del Cda degli Hearts of Oak, Nyaho Tamakloe, che ha rivelato la cifra che il giocatore avrebbe chiesto come stipendio al momento di unirsi alla squadra. Una somma neanche simbolica: assolutamente ridicola. "Il presidente del club e alcuni di noi lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto quanto avrebbe voluto guadagnare, per sapere se potevamo permettercelo – ha detto il dirigente – Ha risposto che avremmo dovuto pagargli un cedi al mese… Sulley è un grande stratega".

Per i non avvezzi alla valuta ghanese, il cedi si scambia attualmente a 12 centesimi di euro. Diciamo che Muntari ha avuto un occhio di riguardo per il suo nuovo club, anche se l'ultima frase di Tamakloe lascia intendere che al momento della firma non sia andata proprio così…