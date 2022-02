Muntari rispunta dal nulla dopo anni di ritiro: è rinato, può tornare in Nazionale L’impatto di Sulley Muntari si è fatto subito sentire: il 37enne centrocampista non giocava da quasi 3 anni. Adesso potrebbe essere convocato in Nazionale per i terribili playoff mondiali.

A cura di Paolo Fiorenza

Sulley Muntari di nuovo in campo, anzi di più: probabilmente di nuovo in Nazionale. È la storia di una rinascita calcistica insospettabile, quella del 37enne centrocampista ghanese ex Inter e Milan, che aveva appeso le scarpe al chiodo nell'estate del 2019, quando si era concluso il suo contratto semestrale con l'Albacete in terza divisione spagnola.

Il roccioso giocatore esploso giovanissimo all'Udinese aveva in quel momento 35 anni e il ritiro sembrava definitivo, soprattutto col passare dei mesi e poi degli anni. Ed invece dopo quasi tre anni di inattività, rieccolo tornare a giocare: non rientrato dalla porta di servizio, ma da quella principale. Muntari dal primo febbraio è infatti ufficialmente un giocatore degli Hearts of Oak, squadra della capitale ghanese Accra, che nella scorsa stagione ha vinto tutto in patria: campionato, coppa nazionale e supercoppa.

Presentato con tutti gli onori come si deve a una gloria sportiva del Paese (84 presenze e 20 reti in Nazionale, oltre al Triplete in maglia Inter), Muntari con i Phobians ha firmato un contratto di una stagione con opzione per quella successiva, ricevendo la maglia numero 10 e diventando all'istante il leader della squadra, che sta provando a risalire una classifica che al momento la vede soltanto al settimo posto.

Dal suo arrivo, il centrocampista è sceso in campo tre volte, di cui le ultime due da titolare. L'ultima sentitissima sfida contro la capoclassifica, il ‘Super Clash' con l'Asante Kotoko, si è conclusa col punteggio di 0-0 ed al termine del match giocato all'Accra Sports Stadium l'allenatore dei portieri della Nazionale ghanese, Richard ‘Olele' Kingson, ha lasciato intendere chiaramente che un ritorno di Muntari nelle Black Stars è assolutamente possibile.

"Sulley Muntari ha fatto molto bene e sono sicuro che cambierà lo scenario dell'ingresso di giocatori esperti nei nostri club locali – ha detto il membro dello staff del Ghana – Anche se il suo livello di forma fisica al momento non è alto, è stato bravo nel match e sicuramente non possiamo escludere una convocazione per le Black Stars". Ed il ritorno potrebbe avvenire non per una rilassante amichevole, ma per un appuntamento da far tremare i polsi, decisivo per il calcio ghanese: i terribili playoff per qualificarsi ai Mondiali in Qatar, una mannaia che fa dormire sonni agitati anche a noi italiani. Il Ghana è stato sorteggiato contro la Nigeria, match di andata in casa il 21 marzo, ritorno in trasferta il 29. Due battaglie prima ancora che due partite di calcio, in cui l'esperienza e il carisma di uno come Muntari potrebbero fare comodo. Altro che ex giocatore…