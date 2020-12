Serata impegnativa per l'arbitro Di Bello a San Siro per Milan-Lazio. Già nel primo tempo, reso movimentato da due calci di rigore, uno per parte.

Il primo episodio chiave dopo un quarto d'ora di gioco. Rebic va al tiro in area di rigore biancoceleste ma viene affrontato in maniera spericolata da Patric, con un'entrata apparsa al limite già a velocità normale. Di Bello si affida alla VAR review per decidere: valuta la possibilità di un tocco di mano del difensore laziale, ma la sanzione scatta per l'entrata in scivolata che si conclude con il contatto tra i due calciatori.

Permane qualche dubbio in più sul calcio di rigore assegnato alla Lazio dopo circa 10 minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Correa cade a terra per effetto della marcatura ravvicinata di Kalulu. Anche in questo caso è necessaria una VAR review per arrivare ad una decisione. Di Bello valuta con attenzione il contatto tra i piedi sinistri dei due calciatori: Kalulu tocca quello di Correa e per il direttore di gara basta per essere punibile con la massima punizione.

