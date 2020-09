Al 20′ di Inter-Fiorentina l'arbitro Calvarese concede un rigore ai padroni di casa dopo un contatto in area tra Caceres e Lautaro Martinez, in procinto di calciare a rete da ottima posizione. Il difensore uruguagio arriva da dietro in un tentativo disperato di impedire la conclusione all'avversario. Per il direttore di gara la sua entrata è fallosa, ma dalla sala VAR viene invitato ad una on-field review per rivedere le riprese televisive e fugare ogni dubbio sull'intervento del difensore viola.

Perché l'entrata di Caceres su Lautaro non è da rigore

In effetti Caceres sfiora appena il pallone prima di entrare in contatto con Lautaro Martinez, un dettaglio che modifica completamente lo scenario e rende regolare il suo intervento.

(in aggiornamento)