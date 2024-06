video suggerito

Mourinho svela cosa ha detto a Terzic distrutto, il tedesco è scosso: “Non lo dimenticherò mai” Le immagini dell’abbraccio commovente tra José Mourinho e Edin Terzic hanno colpito tutti: il portoghese ha poi svelato cosa ha detto al tecnico del Borussia Dortmund, distrutto dopo la finale di Champions League persa col Real Madrid. Parole che il tedesco non dimenticherà mai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il campo di Wembley dopo la finale di Champions League vinta dal Real Madrid sul Borussia Dortmund vede mescolarsi, nell'indistinto fiume dei sentimenti della vita, la gioia senza fine dei vincitori e la disperazione degli sconfitti. Più alta è la vetta sfiorata, maggiore sarà lo struggimento per non avercela fatta. È in questi momenti che chi ha trionfato e ha nobiltà d'animo per capirlo sente che deve tendere la mano a chi ha perso, per condividere cosa significhi lo sport al suo livello più alto. È quello che fa Jude Bellingham: mentre i suoi compagni festeggiano il successo del Real, va a consolare il suo ex compagno di squadra e connazionale Bynoe-Gittens. José Mourinho sabato non ha vinto, ma sa bene che razza di impostori siano vittoria e sconfitta, ed allora abbraccia forte Edin Terzic che appare distrutto fino alle lacrime.

Lo Special One non si limita a far sentire la vicinanza fisica al tecnico del Dortmund, ma gli dice alcune cose che toccano nel profondo il 41enne tedesco. Più quello si abbandona sulla sua spalla e non riesce a trattenere le lacrime, più Mourinho gli spiega qualcosa che vale più di una partita di calcio: gli spiega la vita.

Sono stati giorni pienissimi per l'ex allenatore della Roma: mentre si accasava in Turchia al Fenerbahce, che lo ha accolto oggi a Istanbul, lo Special One ha trovato il tempo di volare a Wembley per commentare ai microfoni di TNT la finale di Champions. Dopo la fine della partita, ad un certo punto Mourinho ha abbandonato la postazione a bordo campo per entrare sul terreno di gioco: aveva visto Terzic vagare da solo col cuore a pezzi. È andato da lui e lo ha abbracciato, trovando un uomo che non aspettava altro per abbandonarsi.

Leggi anche Mourinho consola Terzic, il lungo abbraccio dopo la finale di Champions persa con il Real

Tornato nella postazione TV, Mourinho ha raccontato cosa aveva detto a Terzic: "Lui stava dicendo che è molto, molto difficile, e gli ho detto che il tempo non lo avrebbe aiutato: ‘Sarà molto difficile per il resto della tua carriera e per il resto della tua vita. Ma devi essere molto orgoglioso del lavoro che hai fatto perché sei stato fantastico. Come allenatore non potevi fare di più'. L'allenatore non può segnare o mettere la palla in rete. Può organizzare e dare mentalità e fiducia e lui ha fatto tutto questo".

Il tedesco dal canto suo, nella conferenza dopo partita, ha ringraziato Mou, spendendo parole altrettanto belle per il 61enne portoghese: "Penso che mi abbia detto qualcosa perché era importante per lui dirmi qualcosa. Non dimenticherò questo momento. Si è visto di nuovo che grande allenatore e soprattutto che grande persona è, lo conosco da un po' e ha dimostrato ancora una volta che persona è". Chapeau ad entrambi.