Mourinho consola Terzic, il lungo abbraccio dopo la finale di Champions persa con il Real A Wembley il Borussia ha cullato a lungo il sogno, prima di essere sconfitto dal Real Madrid nella finale di Champions League. Terzic è stato complimentato da Ancelotti e poi pure da Mourinho.

A cura di Alessio Morra

Il Real ha vinto la Champions a Wembley, il Borussia è uscito sconfitto dalla finale, ko come previsto ma a testa altissima. I tedeschi hanno giocato un match splendido, migliori nel primo tempo, ma nel finale sono stati piegati dai gol di Carvajal e Vinicius. Il tecnico Terzic ha conquistato comunque tanti applausi, è stato complimentato e abbracciato da Ancelotti e dopo la partita è arrivato Mourinho a consolarlo, quando le lacrime avevano preso il sopravvento.

I complimenti di Ancelotti a Terzic

Il Borussia Dortmund nel primo tempo ha tenuto il campo per larghi tratti e a un certo punto in poi ha cambiato marcia e ha messo alle corde il Real. Il gol però non è arrivato. E nella ripresa la squadra più forte ha chiuso i giochi e ha trionfato per la quindicesima volta in Champions League.

Quando l'incontro stava per finire Carlo Ancelotti si è avvicinato a Edin Terzic e lo ha salutato, le immagini li hanno immortalati. Conoscendo il tecnico italiano facile pensare a quella conversazione. Poi i due si sono di nuovo salutati e abbracciati nuovamente nel momento della premiazione. Un riconoscimento importante per il giovane allenatore tedesco, che è stato la grande rivelazione di questa Champions.

L'abbraccio tra Terzic e Mourinho

Va a prendersi la medaglia, poi, Terzic, che se la tiene, con grande sportività e continua a rimanere sul campo con i suoi calciatori. Poi prima di tornare negli spogliatoi, pure per le interviste di rito, l'allenatore incrocia sul suo cammino José Mourinho, che era a Wembley per la TV inglese.

I due si salutano, iniziano a chiacchierare, Mou ha belle parole per Terzic, che lo abbraccia, esce qualche lacrimuccia, il tecnico tedesco non resiste e per qualche secondo si adagia, cerca l'appoggio di un allenatore esperto, che sa trovare le parole giuste e gliele dice. Pochi secondi dopo Terzic scaccia le lacrime, saluta Mourinho e torna dalla sua squadra.