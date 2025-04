Inzaghi svela in tv cosa gli ha sussurrato Arnautovic all’orecchio: sorride imbarazzato

video suggerito

Cosa ha detto Arnautovic a Inzaghi tanto provocarne una risata grassa? L'episodio è successo nella fase più calda del secondo tempo, quando il tecnico da optato per una serie di cambi da spendere in un finale durissimo caratterizzato dall'assalto all'arma bianca del Bayern Monaco. L'attaccante, che s'è fatto ammonire dalla panchina, a un certo punto si è accostato al tecnico e gli ha sussurrato qualcosa nell'orecchio. La reazione dell'allenatore è stata plateale, ha iniziato a ridere in maniera palese e quell'atteggiamento non è sfuggito alle telecamere della diretta tv su Amazon Prime Video. Nel dopo gara, avvicinatosi alla postazione a bordo campo per le interviste, la conduttrice, Giulia Mizzoni, gli ha chiesto di svelare cosa è successo in quel momento e soddisfare la curiosità di chi ha assistito a quella scena.

La domanda della giornalista: "Non va via se prima non ci dice tutto"

Con la qualificazione in semifinale in tasca (i nerazzurri sanno già che affronteranno il Barcellona), Inzaghi si concede una battuta. "Non la lascio andare a dormire se prima non mi dice cosa vi siete detti…", le parole della giornalista che arrivano quasi in chiusura di collegamento. Il tecnico non può sottrarsi, abbozza un sorriso imbarazzato poi accenna alla spiegazione.

Inzaghi abbozza una risposta: "Gli avevo chiesto una cosa"

"Stavamo parlando – ha chiarito l'allenatore -. Arnautovic ha preso un colpo con il Cagliari e non stava benissimo. Gli ho chiesto la disponibilità per entrare, lui me l'ha data poi ho optato per un altro cambio (ha messo Taremi, ndr)". Inzaghi ha sfoderato un altro sorriso, gli serve a mo' di dissolvenza così da spostare il campo dell'attenzione altrove. I suoi interlocutori non hanno insistito nonostante quella risposta non del tutto convincente. "Scherzi a parte… tutto questo testimonia l'unione del gruppo perché anche chi è stato fuori ha sofferto con noi. È stato così anche per gli infortunati che erano in panchina. Gustiamoci queste serate, San Siro era davvero emozionante".

Elogio della prestazione: "Battuto un Bayern di altissimo livello"

Ultima riflessione dedicata alla partita che è stata intensa sotto il profilo emotivo, agonistico, fisico. Inzaghi non s'aspettava certo un Bayern differente rispetto a quello visto a San Siro. "Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo – ha aggiunto nel commentare la prestazione -. È una stagione lunga, difficile ma ci sta dando soddisfazioni. Il Bayern è veramente fortissimo, non abbassa mai l'intensità. Ma noi abbiamo risposto colpo su colpo. Dobbiamo gustarci queste serate perché l'avversario che abbiamo battuto non era di alto livello, era di altissimo livello".