Mourinho sorprende tutti in conferenza stampa: “Se allenerei la Juve? Certo”

"Se accetterei la Juve? Certo". José Mourinho sorprende tutti nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica. Lo Special One ha elogiato gli allenatori italiani: "Per me è una sorpresa quando allenatori senza storia o lavoro fatto hanno la possibilità di allenare squadre importanti: quando la Roma prende Gasp, il Milan Allegri o la Juve Luciano per me non è una sorpresa".

Proprio sul suo rapporto con Luciano Spalletti, l'allenatore si è espresso così: "Non conta, ma capisco che sia qui sia in Portogallo se ne parli. Qui si parla solo di Juve-Benfica: Luciano dice che il Benfica è un pezzo della storia, lo ringrazio. Ma quando si gioca Benfica-Juve Mourinho e Spalletti non contano. Abbiamo un bel rapporto, le frecciatine fanno parte del lavoro. Io lo rispetto tanto, mi piace molto ed è quello che conta. Ha detto che quando ci sono io si alza il volume del calcio? Dei fischi forse…", risponde col sorriso José. "Dalle sue squadre, sempre con giocatori forti, ti aspetti qualità. E c'è, c'è sempre: calcio qualitativo, a volte verticale e veloce, è davvero molto molto bravo. Ho giocato spesso in questo stadio, è chiaro che giocare qui con l'Inter qui è diverso ed è da lì che viene questo ‘amore'. Ho giocato contro di loro all'Olimpico, ma questo stadio è moderno, con un ambiente caldissimo. Ma sappiamo cosa significare giocare in una grande squadra, i miei giocatori lo sanno".

La frecciata di Mourinho al giornalista portoghese: "Tolte le inglesi, le spagnole e il PSG, chi è che ha vinto la Champions negli ultimi anni?"

José Mourinho ha risposto alla critica di un giornalista portoghese in maniera molto piccata: "Tolte le inglesi, le spagnole e il Psg, chi è che ha vinto la Champions negli ultimi anni? Il Porto. E l'Inter? E chi le allenava?". La domanda è retorica e la risposta è scontata.

È Mourinho in purezza. Of course.