Mourinho show in diretta, la frecciata a Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”

José Mourinho show in diretta tv dopo la sconfitta del Benfica in casa del Chelsea, la frecciata a Paolo Di Canio: "Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso". L'allenatore portoghese si è presentato ai microfoni di Sky Sport e, dopo aver risposto ad alcune domande dell'inviata a Stamford Bridge, ha salutato lo studio dove erano presenti anche Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Fabio Capello.

Quando la giornalista di Sky ha fatto il nome dell'ex capitano della Lazio, lo Special One si è fermato e ha detto: "Saluto tutti i presenti… Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso". In passato l'opinionista di Sky non aveva lesinato critiche a Mourinho durante il suo periodo alla Roma e dopo l'esonero da parte del club giallorosso del portoghese (‘I risultati sono stati pessimi, si è rotto tutto e i giocatori si sono rotti i c******i'),

Ritorno amaro di Mourinho: il Benfica perde 1-0 in casa del Chelsea

Notte di Champions League piena di fascino e sfide dal sapore speciale in questo martedì di fine settembre. Tra i match più attesi c’era quello tra Chelsea e Benfica, una partita resa ancor più interessante dal ritorno nella competizione di José Mourinho, appena nominato tecnico del club portoghese. Per lo Special One si è trattato di un incrocio con il suo passato: a Londra, infatti, Mou è una figura amatissima per i successi ottenuti ai tempi di Roman Abramovich.

L’esordio europeo del nuovo Benfica, però, non è stato felice: il Chelsea si è imposto 1-0 grazie a un autogol di Rios nel primo tempo. Proprio il centrocampista, seguito a lungo dalla Roma durante l’estate prima di scegliere il Portogallo, è stato il protagonista sfortunato della serata.

Nonostante il passo falso, Mourinho avrà tempo per rimettere in carreggiata la sua squadra: nel girone lo attende anche una sfida dal grande richiamo contro il Napoli di Antonio Conte, in quello che si preannuncia come uno dei duelli più intriganti di questa Champions.