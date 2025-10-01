Champions League
Mourinho show in diretta, la frecciata a Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”


A cura di Vito Lamorte
José Mourinho show in diretta tv dopo la sconfitta del Benfica in casa del Chelsea, la frecciata a Paolo Di Canio: "Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso". L'allenatore portoghese si è presentato ai microfoni di Sky Sport e, dopo aver risposto ad alcune domande dell'inviata a Stamford Bridge, ha salutato lo studio dove erano presenti anche Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Fabio Capello.

Quando la giornalista di Sky ha fatto il nome dell'ex capitano della Lazio, lo Special One si è fermato e ha detto: "Saluto tutti i presenti… Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso". In passato l'opinionista di Sky non aveva lesinato critiche a Mourinho durante il suo periodo alla Roma e dopo l'esonero da parte del club giallorosso del portoghese (‘I risultati sono stati pessimi, si è rotto tutto e i giocatori si sono rotti i c******i'),

Ritorno amaro di Mourinho: il Benfica perde 1-0 in casa del Chelsea

Notte di Champions League piena di fascino e sfide dal sapore speciale in questo martedì di fine settembre. Tra i match più attesi c’era quello tra Chelsea e Benfica, una partita resa ancor più interessante dal ritorno nella competizione di José Mourinho, appena nominato tecnico del club portoghese. Per lo Special One si è trattato di un incrocio con il suo passato: a Londra, infatti, Mou è una figura amatissima per i successi ottenuti ai tempi di Roman Abramovich.

Leggi anche
La reazione di Alcaraz quando gli dicono che non potrà sfidare Sinner: "Non è un sollievo"

L’esordio europeo del nuovo Benfica, però, non è stato felice: il Chelsea si è imposto 1-0 grazie a un autogol di Rios nel primo tempo. Proprio il centrocampista, seguito a lungo dalla Roma durante l’estate prima di scegliere il Portogallo, è stato il protagonista sfortunato della serata.

Nonostante il passo falso, Mourinho avrà tempo per rimettere in carreggiata la sua squadra: nel girone lo attende anche una sfida dal grande richiamo contro il Napoli di Antonio Conte, in quello che si preannuncia come uno dei duelli più intriganti di questa Champions.

Calcio
Champions League 2025/26
Chelsea
