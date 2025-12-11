Mourinho show dopo Benfica-Napoli, svela il regalo di McTominay: “Era il minimo che potesse fare”

Josè Mourinho è ritornato a scherzare e divertire dopo la corroborante vittoria di Champions League del suo Benfica contro il Napoli. Così, il siparietto divertente del post match in conferenza, dove ribadisce il legame speciale che lo unisce a Scott McTominay: “Quando avrà 70 anni si ricordrà ancora di me”

Il Napoli torna sconfitto dalla trasferta di Champions in Portogallo, con il Benfica di Mourinho che festeggia un successo che rilancia i lusitani verso la corsa per un posto tra le prime 24, che significano playoff, quando mancano solo 2 partite all'appello. A festeggiare è il Benfica e soprattutto José Mourinho che si gode il momento regalando nel post match uno dei suoi classici siparietti scherzosi. Questa volta, tocca a Scott McTominay tirato in ballo dallo Special One in conferenza quando un giornalista gli ha chiesto cosa si celasse nella busta con cui era stato visto nel post gara: "È la sua maglia, il minimo che potesse fare per me dopo quello che ho fatto io per lui".

La vittoria del Benfica e lo show in conferenza di Mourinho: tira in ballo McTominay

La vittoria del suo Benfica sul Napoli in Champions League ha ridato a José Mourinho la voglia di scherzare e la verve dei tempi migliori e così ha regalato un po' di spettacolo durante la conferenza stampa, rivelando il contenuto di una busta con cui era stato intercettato nel post gara, soddisfacendo la curiosità dei giornalisti presenti e rimarcando lo speciale rapporto che lo lega tutt'oggi ad uno dei suoi ex giocatori: Scott McTominay, il centrocampista scozzese che lo Special One lanciò giovanissimo ai tempi del Manchester United.

"Cos'ha nella busta? È un regalo per noi?" gli domandano in conferenza e Mourinho non si fa pregare per la risposta svelando il contenuto con la solita ironia tagliente: "No… la busta è mia. È la maglia di McTominay. L'ho fatto esordire io, ho messo addirittura in panchina Pogba per lui. Il minimo che potesse fare per ricambiare era di darmi la sua maglia". Svelato l'arcano, Mourinho ha poi proseguito a parlare dello scozzese a cui è legato da un rapporto rimasto speciale: "Abbiamo un legame forte… quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me. Era triste perché ha perso, ma questo è Scott: è la natura dei giocatori vincenti. Abbiamo chiacchierato un po', era giù di morale ma mi ha detto che è felicissimo a Napoli. Sta vivendo un momento molto bello e ha vinto anche il premio di miglior straniero"

Mourinho dà indicazioni ad un poco più che ventenne McTominay ai tempi del Manchester United

L'esordio di McTominay in Premier: Mourinho lo fa entrare in Arsenal-Manchester Utd del 2017

Il riferimento di Mourinho risale a quasi dieci anni fa quando Scott McTominay era un giovanissimo centrocampista ancora in cerca di gloria: era il 7 maggio 2017 quando Mourinho – nella sua seconda parentesi allo United – decise di chiamarlo in campo con la maglia del Manchester United in una sfida di Premier contro l'Arsenal, persa 2-0 all'Emirates Stadium. Fu l'esordio assoluto di McTominay in Inghilterra, seguito dal debutto da titolare un paio di partite più tardi per quella che resterà la sua lunga avventura inglese tra il 2017 e il 2024 mettendo a referto con i red devils 178 partite e 19 gol.