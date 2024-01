Mourinho rompe il silenzio sulla Roma dopo l’esonero: usa solo 10 parole, ma una è al contrario Mourinho rompe il silenzio e saluta la Roma a modo suo sui social: lo Special One usa solo dieci parole, una è al contrario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

"Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità". Sono queste le parole usate da José Mourinho sul suo profilo di Instagram per descrivere la sua esperienza alla Roma. L'allenatore portoghese è stato esonerato dai Friedkin dopo la sconfitta contro il Milan e al suo posto è stato chiamato Daniele De Rossi.

Lo Special One ha trascorso due stagioni e mezzo alla Roma vincendo una Conference League, la prima edizione del nuovo torneo UEFA, ed è arrivato in finale dell'Europa League lo scorso anno, perdendo solo ai rigori contro il Siviglia. Questa stagione i giallorossi non hanno iniziato bene: i 29 punti con cui ha chiuso il girone d'andata, oltre al secondo posto nel girone di Europa League e l'eliminazione in Coppa Italia nel derby hanno portato la proprietà a prendere questa decisione a metà gennaio, con il contratto del tecnico portoghese in scadenza a fine stagione.

La Roma riparte con un nuovo capitolo e da Daniele De Rossi in panchina: l'ex centrocampista giallorosso esordirà come allenatore domenica prossima allo stadio Olimpico nel match contro l'Hellas Verona.