La Roma esonera Mourinho, le news sul nuovo allenatore: clamorosa decisione dei Friedkin “con effetto immediato”

José Mourinho è stato esonerato. La Roma cambia allenatore dopo la sconfitta con il Milan. Via anche tutti i collaboratori del tecnico portoghese, che lascia la Capitale dopo due anni e mezzo. Si chiude così in modo amaro un'esperienza che è stata molto intensa per lo Special One, che subisce il quarto esonero consecutivo in carriera.

Sembrava quasi indissolubile il legame tra Mourinho e la Roma. Un rapporto forte, fortissimo, e invece è finito tutto. Finito, dopo due fragorissime sconfitte. Prima quella nel derby, poi l'ultima di campionato con il Milan. Ma il rapporto di fiducia è stato minato nel tempo anche da continue critiche, in particolar modo sul mercato, che hanno portato la corda a spezzarsi.

Questo il comunicato pubblicato sul profilo X dei giallorossi: "L‘A.S. Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve".