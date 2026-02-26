Mourinho nei garage del Bernabeu per seguire il Benfica da un tablet: ha snobbato il Real Madrid

José Mourinho è rimasto nell’autobus del Benfica parcheggiato nei garage dello stadio Bernabeu per seguire la sfida di Champions della sua squadra contro il Real Madrid. In tribuna era stata predisposta una postazione tutta per lui, ma lo Special One ha disertato.

José Mourinho era squalificato per la partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico portoghese non poteva essere presente in panchina ma ha trovato il modo di far parlare ugualmente di lui. Prima dell’inizio della partita si pensava che lo Special One dovesse seguire la partita dalla cabina numero 6 del Bernabeu, la stessa che era stata predisposta per Flick, allenatore del Barcellona, nel corso dell’ultimo Clasico.

Diversi giornalisti e addetti ai lavori del Real Madrid, tra i quali anche alcuni addetti alla sicurezza, chiamati a proteggere l’accesso alla cabina, erano pronti per seguire l'allenatore per tutta la partita. Lo Special One però, con un colpo ad effetto dei suoi, ha spiazzato tutti preferendo restare nei garage del Bernabeu all'interno dell'autobus del Benfica per seguire con un tablet la partita che si stava giocando in campo. Una scelta singolare dell'allenatore per il quale erano state preparate anche bevande e snack all'interno della cabina.

Mourinho è stato visto solo uscire dall'hotel che ospitava il Benfica prima di guadagnare l'accesso al pullman dal quale poi non è più sceso. Secondo ‘Record' l'allenatore si sarebbe solo recato nello spogliatoio degli ospiti all'intervallo prima di tornare nei garage e riprendere il suo posto. Non è chiaro perché Mourinho abbia scelto la tattica di restare sull'autobus. Ma non ha potuto fare altro che assistere impotente alla rimonta del Real, che ha eliminato il Benfica dall'Europa e ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League.

I tifosi sono rimasti sicuramente divertiti da questo particolare nascondiglio di Mourinho che si conferma ancora una volta come personaggio unico capace di sorprendere in qualsiasi occasione e a qualsiasi condizione. Lo Special One era stato espulso nella sfida di andata e, proprio in virtù del rosso rimediato, ha deciso di saltare anche la conferenza stampa della vigilia. A guidare la squadra sul campo a Madrid è stato dunque il suo vice Tralhao che però non ha potuto fare altro che vedere il Benfica finire fuori dalla competizione.