Mourinho indispettito dall’atteggiamento dei giocatori dell’Inter: plateale rimprovero a Barella José Mourinho in Roma-Inter si è lasciato andare ad una protesta plateale nei confronti dei giocatori nerazzurri e in particolare di Barella.

A cura di Marco Beltrami

Posta in palio molto alta in Roma-Inter e dunque tensione alle stelle. Un match mai banale per José Mourinho, il grande ex del confronto, che ha vissuto la partita con il consueto trasporto. L'allenatore portoghese dei giallorossi, ha anche puntato il dito contro i giocatori avversari. Tutto è nato da un fallo subito da Barella proprio nei pressi della panchina di casa.

Nel primo tempo del big match dell'Olimpico Mou ha seguito i suoi passo passo, lasciandosi andare anche ad un gesto di sconforto quando è arrivata la rete dell'Inter segnata da Dimarco. La frustrazione del mister della Roma si è poi palesata in occasione di un'azione che si è svolta proprio sulla corsia vicina ai box riservati agli staff tecnici. Protagonista Barella che a più riprese ha provato a "sfondare", finendo poi per terra dolorante dopo una botta ricevuta da Ibanez.

Molto dolorante il centrocampista nerazzurro, con l'azione che è poi proseguita con le lamentele di Belotti che ha accusato un fallo di Darmian. Quando il gioco si è fermato, ecco che Mourinho si è ritrovato proprio a pochi metri da Barella che a terra si teneva appunto il piede, lamentandosi per il colpo ricevuto. L'allenatore giallorosso dopo aver allargato le braccia ha urlato qualcosa in direzione dell'ex Cagliari.

Il labiale sembra inequivocabile: "Che ca..o fai". A sottolineare quella che a suo dire è stata una reazione esagerata da parte del giocatore che avrebbe accentuato gli effetti del presunto fallo ricevuto. Non è finita lì, visto che Mourinho poi ha continuato a lamentarsi, anche nei confronti degli arbitri per quello che secondo lui era un atteggiamento sistematico da parte dei nerazzurri.

Per lo Special infatti, i giocatori dell'Inter non hanno perso occasione per guadagnare secondi, restando a terra più del dovuto. Stando al racconto di DAZN infatti il mister della Roma avrebbe ripetuto a più riprese: "Siete sempre per terra". Insomma atmosfera incandescente all'Olimpico, con Mou sempre protagonista.