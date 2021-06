La Roma è sempre forte su Andrea Belotti, individuato da tempo da Tiago Pinto come l'occasione giusta per età e prezzo per essere l'erede di Edin Dzeko al centro dell'attacco giallorosso. Il 28enne bomber di Calcinate va a scadenza l'anno prossimo e da parte sua trapela la volontà di non rinnovare il proprio contratto col Torino per mettersi alla prova su una piazza che gli consenta di fare un passo in avanti nella sua carriera. Anche da un punto di vista economico: il club granata lo paga 2 milioni netti, i giallorossi lo allettano con un ingaggio di 3 milioni più bonus.

Quello che manca è la quadra sul prezzo del cartellino con Urbano Cairo, che chiede 30 milioni a fronte di un'offerta della Roma che è ferma a 20 milioni, inclusi bonus: una cifra ritenuta più che congrua per un giocatore che da gennaio sarà libero di trattare con chiunque per trasferirsi a parametro zero. Il prezzo giusto potrebbe trovarsi a metà strada, nell'ordine dei 25 milioni.

Detto che la ricerca di un nuovo centravanti è indipendente dalla permanenza di Dzeko – che al momento comunque non è da escludere a fronte di un ultimo anno residuo sul contratto – nelle ultime ore è diventato caldo il nome di un altro attaccante, il brasiliano Carlos Vinicius. Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A, visto che nel gennaio del 2018 lo aveva preso il Napoli, salvo mandarlo in prestito prima al Rio Ave e poi al Monaco. Poi l'acquisto due anni fa da parte del Benfica, in cambio di 17 milioni versati nelle casse di De Laurentiis: una grande stagione con la maglia delle Aquile, 24 gol e 13 assist in 47 presenze complessive, con la ciliegina del titolo di capocannoniere del campionato portoghese.

Da lì il prestito nella scorsa stagione al Tottenham di Mourinho, che lo ha utilizzato come vice Kane e adesso sarebbe ben contento di ritrovarselo alla Roma: l'operazione – spiega Globoesporte – sarebbe portata avanti dallo stesso agente dello Special One, quel Jorge Mendes che già aveva portato Vinicius al Napoli per 4 milioni di euro. Adesso ovviamente il prezzo sarebbe ben superiore, considerato quanto lo ha pagato il Benfica – dove tornerà dall'1 luglio – e il lungo contratto in scadenza nel 2024, ma con i buoni uffici del potente procuratore si potrebbe trovare una formula che faccia contenti tutti. Nello scorso anno, pur avendo davanti il totem Kane, Vinicius ha fatto registrare numeri di tutto rispetto: 10 gol e 3 assist in 22 presenze.