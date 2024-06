video suggerito

Mourinho dice che l'Italia non ha talento, Spalletti risponde a modo suo: è il vero leader della Nazionale Spalletti, CT della Nazionale Italiana, ha parlato nel pre-partita dell'amichevole degli Azzurri contro la Bosnia e ha risposto a modo suo alle parole di Mourinho sull'Italia.

A cura di Vito Lamorte

"Non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora". Così José Mourinho aveva definito l'Italia dopo una domanda su quali fossero le favorite per EURO 2024. Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato nel pre-partita dell'amichevole degli Azzurri contro la Bosnia e ha risposto a modo suo alle parole dell'allenatore portoghese: "Io allo Special One non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top".

L'ex allenatore della Roma, che si è appena accasato al Fenerbahçe in Turchia, ha spiegato quali fossero secondo lui le favorite: "Tutti la pensano come me. Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna".

Spalletti ha rassicurato sulle condizioni di Barella

Alla vigilia dell'amichevole di Empoli contro la Bosnia, ultimo impegno della Nazionale prima dell'esordio agli Europei, il CT Luciano Spalletti aveva rassicurato tutti sulle condizioni di Nicolò Barella: "Siamo stati ottimisti fin dal primo momento, è sempre stato sotto controllo. Quando c'è un affaticamento c'è sempre un po' da aspettare per vedere l'evolversi della situazione. Non è preso in considerazione per la Bosnia, per l'Albania sì. Lo stesso vale per Meret".

La formazione dell'Italia contro la Bosnia: prove generali per EURO 2024

Per l'ultima amichevole prima dell'esordio agli Europei Spalletti ha scelto il modulo 3-4-2-1 con il ritorno di Donnarumma tra i pali e il castello difensivo formato da Darmian, Buongiorno e Calafiori. Bellanova e Cambiaso sulle fase con Jorginho e Fagioli in mediana. Frattesi e Chiesa a supporto dell'unica punta Scamacca.