Italia-Bosnia, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita amichevole Ultimo test amichevole dell'Italia prima di volare agli Europei in Germania: qualche cambio tattico per Spalletti nella sfida contro la Bosnia.

A cura di Ada Cotugno

Dopo il pareggio contro la Turchia l'Italia è pronta per l'ultimo test amichevole prima dell'inizio degli Europei: la Nazionale allenata da Luciano Spalletti incontrerà la Bosnia allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, l'ultima partita prima di partire per il grande evento. Il CT avrà modo di dare le ultime sperimentazioni sulla squadra prima di affrontare l'impegno ufficiale: fischio d'inizio alle ore 20:45 del 9 giugno, diretta televisiva in chiaro sulla Rai.

Gli Azzurri dovranno prepararsi al meglio per difendere il titolo di Campioni d'Europa: l'Italia è stata inserita nel Gruppo B degli Europei, uno dei più duri, e la prima missione sarà quella di arrivare alla fase a eliminazione diretta.

Partita: Italia-Bosnia

Quando: domenica 9 giugno

Orario: 20:45

Dove: Stadio Castellani, Empoli

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: Rai Play

Competizione: Amichevole prima di Euro 2024

Dove vedere Italia-Bosnia in diretta TV: in chiaro su Rai 1

L'amichevole tra Italia e Bosnia sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro per tutti gratuitamente su Rai 1. A raccontare la gara degli Azzurri sarà il telecronista Alberto Rimedio che sarà affiancato dal commento tecnico a cura di Antonio Di Gennaro.

Italia-Bosnia dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire Italia-Bosnia anche in diretta streaming in contemporanea. Lo si potrà fare in forma gratuita collegandosi al sito Rai Play oppure alla piattaforma della Tv di Stato attraverso la app.

Le probabili formazioni dell'amichevole Italia-Bosnia

Ultimi cambiamenti per Luciano Spalletti in vista degli Europei: potrebbe esserci qualche variazione rispetto alla squadra che è scesa in campo con la Turchia, a cominciare da Donnarumma che potrebbe tornare tra i pali dal 1′. Dubbi sulla difesa che potrebbe essere a tre, visti soprattutto gli ultimi test a Coverciano, mentre in avanti si ruoterà tutto con Scamacca e Raspadori nel tandem offensivo.

Nella Bosnia invece il grande pericolo resta Dzeko, vecchia conoscenza del calcio Italiano ed ex compagno di squadra di molti azzurri. Anche Milosevic potrebbe mettere in campo una difesa a 3.

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Ct. Spalletti

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Savo Miloševìc