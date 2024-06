video suggerito

Tra Italia e Turchia vince la noia: amichevole deludente 0-0 contro la nazionale di Montella L’Italia stravolta dalle scelte di Spalletti non incide nell’amichevole di Bologna contro la Turchia. Azzurri lenti e macchinosi e anche quando nella ripresa arrivano i cambi non si accende mai la luce. Unico palpito, il palo esterno di Cristante a fine primo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizia decisamente sottotono l'ultima parte di avvicinamento a Euro 2024 da parte della nazionale italiana che al Dall'Ara impatta a reti inviolate contro la Turchia di Montella. Spalletti presenta una formazione iniziale rivista e corretta, poi cambia in corsa ma non c'è mai la scintilla. Unica emozione, il palo esterno di Cristante a fino primo tempo, poi quasi il nulla.

Al Dall'Ara Luciano Spalletti presenta la sua versione personale di Italia, rivista e corretta. Sin tra i pali dove spunta titolare Vicario in un turn-over che il ct opta per diverse posizioni in campo e nel modulo con la difesa a 4. La Turchia di Montella si propone speculare con diverse conoscenze del nostro campionato, ma ne nasce una partita sciapa. Il primo tempo vede gli azzurri con tanta voglia di fare ma gambe imballate e testa pesante: Vicario non è mai impegnato ma non si sporca i guanti nemmeno Bayindir.

Primo tempo sotto tono

L'Italia si perde in fraseggi sterili, il ritmo si abbassa e la Turchia non fa nulla per aumentarlo, con lo stesso Calhanoglu in serata decisamente anonima. Dall'altra parte a non accendere alcun faro ci pensa Pellegrini, con Jorginho tra gli assenti ingiustificati dei primi 45 minuti. Gli unici due brividi arrivano poco prima dell'intervallo. Prima, al 42′ Kabak si infortuna gravemente al ginocchio uscendo in barella dal campo, poi al 46′ Cristante di testa prende il palo esterno.

Cambi nella ripresa ma resta lo 0-0

Cambia Spalletti a inizio ripresa e una leggera scossa nel gioco e nel ritmo c'è ma l'Italia si spegne sempre sulla trequarti turca senza mai diventare realmente pericolosa in area di rigore. Al 60′ Retegui prova ad accendere la luce con una acrobazia in area turca ma la rovesciata finisce in tribuna. Spalletti mette mano alla formazione negli ultimi 20 minuti di una partita che non decolla mai, mettendo forze fresche in campo tra cui Fagioli, al rientro dopo lo scandalo scommesse. Pellegrini esce nel finale zoppicando ma senza grandi allarmi, la stanchezza poi prende il sopravvento fino al 90′.