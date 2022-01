Mourinho chiede ancora acquisti alla Roma: “Ci servirebbe più di un Sergio Oliveira” La Roma vince contro il Cagliari con gol del neo arrivato Sergio Oliveira e Mourinho lancia un messaggio alla proprietà nel post-gara.

La Roma torna a vincere in campionato dopo tre turni e batte il Cagliari grazie al gol del nuovo acquisto Sergio Oliveira. I giallorossi hanno comandato il match ma non sono stati in grado di trovare la seconda rete e hanno sofferto fino all'ultimo per questi 3 punti fondamentali. Nel post-gara José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN e si è espresso così: "Vittoria super importante, ma è una partita completamente controllata che alla fine poteva finire 1-1 se non avesse fatto una grandissima parata Rui Patricio. Abbiamo dominato con e senza palla contro una squadra che gioca un calcio molto diretto ma alla fine poteva essere pareggiata una partita da 4 o 5 a 0".

Lo Special One ha voluto elogiare la prova di Marash Kumbulla, che è stato uno dei migliori in campo: "Kumbulla per me è stato il miglior giocatore della Roma. Ha fatto una partita fantastica, mi dà grande soddisfazione perché in un determinato momento della stagione ha avuto difficoltà e io sono stato molto duro e negativo con lui in allenamento. Lui è stato sempre umile ed è cresciuto. Sicuramente si sente più a suo agio a 3 ma ha giocato bene, come Mancini".

La squadra giallorossa affronterà delle gare fondamentali (Empoli, Genoa, Sassuolo, Verona, Spezia) che diranno il futuro della squadra di Mourinho: "Abbiamo avuto il Cagliari e abbiamo fatto fatica a vincere. Adesso abbiamo 5-6 partite sulla carta con squadre inferiori ma io ricordo di aver perso punti con Bologna, Venezia e Sampdoria: non sono partite scontate. Oggi però i ragazzi avevano bisogno di una vittoria ed è importante".

Nelle ultime battute il tecnico portoghese ha elogiato i nuovi acquisti: "Avremmo bisogno di più di un Sergio Oliveira, nel senso di giocatori maturi, di esperienza, che sanno cosa devono fare in determinati momenti della partita. Non è un regista alla Pirlo, ma è un giocatore di cui avevamo davvero bisogno. Maitland-Niles ci dà più opzioni, se non ci fosse saremmo veramente in difficoltà. Abbiamo fatto il mercato 2 giocatori che possono migliorare le opzioni di squadra".