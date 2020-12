Youssoufa Moukoko segna il suo primo gol in Bundesliga all'età di 16 anni e 28 giorni e diventa il più giovane marcatore nella storia del massimo campionato tedesco. Una soddisfazione non indifferente per il giovane talento tedesco con cittadinanza camerunese, attaccante del Borussia Dortmund, che proprio lo scorso 21 novembre aveva fatto il suo debutto contro l'Herta Berlino. In quell'occasione, dopo aver compiuto qualche giorno prima 16 anni, ovvero l'età minima per giocare fra i professionisti, Moukoko è diventato il calciatore più giovane a giocare in Bundesliga superando il turco Nuri Sahin nel 2005 che aveva debuttato a 16 anni e 335 giorni.

Praticamente quasi a 17 anni. La prima rete di Moukoko in Bundesliga è stata festeggiata subito dal Borussia Dortmund sui social con l'immagine della sua esultanza e i tanti commenti e like arrivati a pioggia sull'account ufficiale del club giallonero. Il giocatore, autentica macchina da gol con le giovanili del Borussia, ha già un contratto con la Nike e un profilo Instagram da quasi 900mila followers.

Moukoko segna il primo gol con il Borussia ed entra nella storia

Un sinistro potente sotto la traversa per entrare nella storia della Bundesliga. Youssoufa Moukoko ha voluto rendere ancora più bella la sua avventura al Borussia Dortmund. Il gol contro l'Union Berlino gli ha permesso di diventare il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga. Il classe 2004 ha messo a segno una rete fondamentale che gli ha consentito di essere il più giovane esordiente nel massimo campionato tedesco e ora anche il marcatore più giovane in assoluto.

A soli 16 anni, compiuti lo scorso 20 novembre, Moukoko ha deciso di scrivere ancora una pagina importante del suo già straordinario percorso nel mondo del calcio. Lo scorso anno, con la squadra Primavera del Borussia Dortmund, aveva messo a segno 38 gol (34 in campionato e 4 in Youth League). Quest'anno, in sole 4 partite, 3 in campionato e 1 in Coppa con le giovanili del Borussia, di reti ne ha già messe a segno 11. Conta anche 1 presenza in Champions League e ora è nella storia del calcio tedesco. Nonostante il suo gol però, il Borussia Dortmund ha perso 2-1 sul campo dell'Union Berlino.