#Mottaout spopola dopo l'eliminazione della Juve dalla Coppa Italia: tanti tifosi invocano Allegri #MottaOut è uno degli hashtag più utilizzati da diverse ore in Italia dopo l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli: tifosi bianconeri inferociti contro il loro allenatore, tanti invocano Allegri.

A cura di Vito Lamorte

#MottaOut è uno degli hashtag più usati da diverse ore in Italia dopo l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli. L'allenatore bianconero è nel mirino dei suoi tifosi dopo la brutta figura fatta all'Allianz Stadium e la seconda eliminazione da un torneo nel giro di una settimana dopo quella dalla Champions League per mano del PSV.

La prestazione della Juventus è stata deludente sotto tutti i punti di vista e il risultato finale, seppur arrivato solo ai calci di rigore, rende merito alla squadra toscana di essere stata meglio in campo e di non snobbato la competizione nonostante i numerosi cambi di formazione.

#Mottaout spopola dopo l'eliminazione della Juve dalla Coppa Italia

I tifosi della Juventus hanno perso la pazienza nei confronti di Thiago Motta e del nuovo progetto bianconero. L'eliminazione in Coppa Italia tra le mura amiche per mano dell'Empoli ha fatto esplodere sui social un’ondata di malcontento culminata nell’hashtag #MottaOut: un segnale di sfiducia nei confronti dell’allenatore, colpevole di non aver saputo dare continuità e carattere alla squadra, e della società, accusata di essere assente nei momenti di difficoltà.

Thiago Motta era arrivato a Torino con l’obiettivo di rilanciare la Juventus reduce da stagioni difficili e le premesse iniziali avevano sedotto i supporter della Vecchia Signora: un mercato ambizioso, con ingenti spesi a fronte di numerose partenze; e una filosofia di gioco più moderna che aveva riacceso le speranze dei tifosi.

L’andamento altalenante in campionato, con prestazioni opache e punti lasciati per strada, ha progressivamente eroso il credito iniziale e l'ultima settimana sembra aver sancito la distanza tra tifoseria e squadra: le prestazioni contro PSV Eindhoven ed Empoli hanno mostrato una squadra con poco carattere e non pronta ad affrontare queste partite in cui ci si gioca tutto senza appello.

La Juventus ha rosicchiato molti punti alle prime in classifica e dopo un gennaio horror ora si ritrova a -8 dalla vetta in Serie A, con la sorprendente possibilità di rimettersi in gioco per i primi tre posti; ma questa batosta in Coppa Italia potrebbe costare cara anche a livello emotivo.