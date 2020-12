Nel calcio non si finisce mai di stupirsi. L'ultimo episodio, a dir poco curioso, arriva dalla Turchia nel match tra il Besiktas e il Sivasspor. Protagonista il capitano della formazione ospite Hakan Arslan, che al termine del primo tempo ha rimediato un'espulsione molto particolare. Il numero 37 biancorosso prima di rientrare negli spogliatoi ha voluto mostrare al direttore di gara il video relativo al suo errore in occasione del gol della squadra di casa. Una situazione che gli è costata il giallo, e poi il rosso dopo le successive proteste.

Nell'intervallo del match valido per la Superlig turca, tra il Besiktas e il Sivasspor è successo di tutto. Prima di tornare negli spogliatoi, il capitano degli ospiti munito di smartphone si è recato dall'arbitro. Il motivo? Hakan Arslan ha voluto mostrare al direttore di gara il video dell'azione del gol dei padroni di casa, per far notare che il pallone prima della deviazione vincente era uscito dal terreno di gioco. Un'iniziativa decisa quella del giocatore biancorosso, che non è piaciuta al fischietto che ha estratto il giallo facendo arrabbiare ancor di più Arslan. Quest'ultimo che già si era sentito defraudato dall'errore arbitrale, ha iniziato a protestare con maggiore veemenza.

Prima ha gettato via il cellulare, lanciandolo sul terreno di gioco e poi prima di uscire ha preso a calci un tabellone pubblicitario. Una situazione che, nonostante il capannello di uomini intorno, non è sfuggita al direttore di gara che ha estratto il secondo giallo e dunque il rosso. Arslan è dunque rimasto negli spogliatoi, lasciando i suoi compagni in dieci e spianando così la strada al successo del Besiktas che si è imposto con il risultato di 3-0.