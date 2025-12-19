Morto Åge Hareide, l’allenatore gentiluomo: “La sua filosofia era trattare tutti bene”

Åge Hareide è morto all’età di 72 anni. Una vita per il calcio quella dell’ex calciatore e allenatore, che ha lasciato un segno importante nel suo Paese e non solo. Solo poco tempo fa aveva annunciato di essere alle prese con un tumore al cervello che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a dimostrazione della grande stima che nutrivano nei suoi confronti soprattutto i calciatori allenati, come Eriksen e Schmeichel.

Da giocatore ha indossato anche la casacca del Manchester City e del Norwich, prima di chiudere la carriera in patria. Cinquanta le presenze con la nazionale, prima di reinventarsi allenatore. Sette club e all’attivo anche tre esperienze da commissario tecnico di Norvegia, Danimarca e infine Islanda. Proprio con la rappresentativa danese è arrivato fino agli ottavi di finale ai Mondiali 2018. Ha lasciato un ottimo ricordo in tutti gli ambienti in cui ha lavorato, al punto da essere riconosciuto come un vero “gentiluomo”.

Schmeichel esalta la gentilezza di Åge Hareide

Kasper Schmeichel, infatti, ha raccontato quanto fosse bravo nei rapporti umani Hareide: "Ha costruito uno spirito di squadra fantastico, in cui tutti volevano dare tutto per la Danimarca, per i compagni e per l’allenatore, e dove siamo rimasti imbattuti per anni. Soprattutto, Åge era una brava persona, e questa è ovviamente la cosa più importante. Era molto impegnato nel trattare gli altri con rispetto, e credeva che comportandosi in questo modo si potesse ottenere il meglio dagli altri, e certamente ci è riuscito. Ha creato un’unità e una base che sono state la pietra angolare del successo della nazionale danese per molti anni".

Il ricordo di Eriksen

Basti leggere tutti i messaggi di cordoglio arrivati sui social e non solo nelle ultime ore, sia dai suoi ex club che da alcuni dei calciatori che lo conoscevano bene. Tra questi anche l’ex di Ajax, Tottenham, Inter e Manchester United: "Grazie di tutto, Åge. Grazie per la tua dedizione, per il tuo calore e per tutto ciò che hai dato al calcio danese e alla nazionale maschile. Riposa in pace. Onore alla memoria di Åge Hareide".