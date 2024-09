Morata fa gol al Lecce e corre ad abbracciare i figli: tutto il Milan lo segue e si stringe intorno a lui

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Alvaro Morata è l'uomo in più del Milan. L'attaccante spagnolo fa cambiare volto alla squadra di Paulo Fonseca quando è in campo ed è stato lui a sbloccare il risultato dopo essere stato in dubbio per l'anticipo con il Lecce: il numero 7 del Diavolo ha girato la palla di testa sul primo palo e ha infilato Falcone sul secondo in maniera perfetta, correndo ad abbracciare i figli per festeggiare la rete del momentaneo 1-0.

Tutto il Milan lo ha seguito e si è stretto intorno a lui: un momento molto bello, che testimonia l'importanza che ricopra Morata all'interno dello spogliatoio rossonero nonostante sia arrivato a luglio.

Il Milan ha sbloccato con Morata una partita che si poteva complicare ma nel giro di cinque minuti l'ha chiusa con Theo Hernandez e Christian Pulisic.

Morata sblocca il risultato e corre ad abbracciare i figli

Alvaro Morata ha sbloccato il match con un grandissimo stacco di testa e indirizzando la palla sul palo lontano della porta di Falcone: San Siro esplode di gioia e l'attaccante spagnolo corre corre ad abbracciare i figli, che erano seduti nei box di fianco alle panchine.

Secondo centro stagionale per l'ex Atletico Madrid dopo quello all'esordio contro il Torino: Morata sta diventando sempre più centrale nella squadra rossonera e la sua presenza in campo è fondamentale sia per l'apporto tecnico che temperamentale.

Il numero 7 ha giocato nonostante i problemi fisici dei giorni scorsi e Paulo Fonseca, una volta capito che la gara era stata portata a casa, l'ha sostituito inserendo Ruben Loftus-Cheek al 55′.

Il nuovo taglio di capelli di Morata: lo fa per somigliare ai bambini oncologici

Poche ore prima della partita Morata aveva svelato il suo nuovo taglio di capelli: l'attaccante si è rasato a zero i capelli per somigliare ai bambini oncologici degli ospedali a cui va spesso a fare visita.