Montiel accusato di violenza sessuale: “Vittima incosciente dopo aver bevuto due drink” Gonzalo Montiel, il calciatore che ha trasformato il rigore decisivo nella finale dei Mondiali 2022 Argentina-Francia, è stato denunciato per violenza sessuale.

A cura di Alessio Morra

Tre mesi fa Gonzalo Montiel ha trasformato il rigore decisivo nella finale dei Mondiali. Superando Lloris il difensore ha scritto il suo nome nella storia del calcio e ha regalato il titolo all'Argentina. Ma ora il terzino del Siviglia torna protagonista per una vicenda totalmente diversa e davvero molto brutta. Perché Montiel è stato denunciato per violenza sessuale.

Montiel è stato accusato da una donna di abusi sessuali. I fatti sarebbero accaduti nel primo giorno del 2019, quando il calciatore aveva invitato tanti amici a casa per festeggiare il suo compleanno. L'avvocato della vittima, Raquel Hermida Leyenda, ha confermato in un'intervista radiofonica la notizia dicendo: "Il calciatore denunciato per la violenza è Gonzalo Montiel". Ed ha aggiunto che: "Quando la ragazza è andata a ratificare la denuncia è stata minacciata, proprio per questo faremo denuncia anche per le minacce". Pare sia stata proprio la madre del calciatore a minacciare la ragazza, che fa la modella.

L'avvocato ha spiegato cosa sarebbe successo in quella orrenda notte: "Loro si erano visti un paio di volte prima di quella sera ed era stata invitata alla festa da un amico di entrambi. La giovane ha perso conoscenza e si è svegliata sdraiata sulla porta di casa di Montiel. Non si sa quante persone siano state coinvolte nell'abuso, ma dopo un'analisi medica è stato accertato che c'è stata una violenza carnale. Probabilmente le hanno fatto prendere qualcosa. Perché dopo due drink era priva di sensi. In ospedale è stata curata per evitare contagi".

Gonzalo Montiel è un difensore del 1997, ha giocato sei anni con il River Plate prima di sbarcare in Europa con il Siviglia. In patria ha vinto quattro trofei, due anche internazionali con il River. Con l'Argentina ha conquistato la Copa America 2021 e i Mondiali 2022, giocando quattro partite, in finale con la Francia ha realizzato il rigore decisivo.