Monopoli-Catanzaro dove vederla in diretta TV e streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Monopoli-Catanzaro è una partita valida per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Si gioca oggi martedì 17 maggio alle 20:30. Sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Eleven Sports. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in TV.

A cura di Alessio Pediglieri

Monopoli–Catanzaro oggi, dove vedere in diretta tv e streaming la partita dei playoff di Serie C

Il Monopoli ospita il Catanzaro per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. La partita del secondo turno della fase nazionale si gioca oggi martedì 17 maggio con fischio d'inizio fissato alle 20:30 con diretta TV su Sky, canale 252, e in streaming su Eleven Sport.

Per il Monopoli i playoff di Serie C si stanno trasformando in una favola che potrebbe portare la formazione pugliese ad una storica promozione in Serie B: entrati in gioco sin dal primo turno, i pugliesi hanno superato prima il Picerno, poi la Virtus Francavilla e infine il Cesena in un doppio confronto in cui il Monopoli è riuscito a ribaltare l'1-2 dell'andata grazie ad un clamoroso 0-3 conquistato al Manuzzi. Per il Catanzaro, favorito alla vigilia di questo incontro anche per aver chiuso al terzo posto la regular season, si tratta invece dell'esordio ai Playoff, come testa di serie. I giallorossi però hanno proprio nel Monopoli la bestia nera stagionale avendo perso entrambe le sfide in campionato per 2-1.

Partita: Monopoli-Catanzaro

Quando si gioca: martedì 17 maggio 2022

Dove si gioca: Vito Simone Veneziani, Monopoli

Orario: 20:30

Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport 252

Diretta streaming: Eleven Sports, Sky Go

Competizione: Serie C, Playoff andata quarti di finale

Dove vedere Monopoli-Catanzaro in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Monopoli-Catanzaro verrà trasmessa in diretta TV grazie al servizio offerto da Eleven Sports, la piattaforma che ha prelevato i diritti televisivi di tutta la Serie C e che ne garantisce la diretta sia televisiva sia in live streaming. Nel primo caso è necessaria una recente Smart TV da collegare a internet via console di giochi o un dispositivo wireless come Chromecast, nel secondo caso – per vedere la partita su pc o devices – è necessaria l'applicazione dedicata oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale della piattaforma e utilizzare le credenziali di abbonamento. Gli abbonati Sky non resteranno a piedi perché la piattaforma satellitare trasmetterà il match su Sky Sport al canale 253. Non ci sarà invece la diretta in chiaro sulle reti Rai.

Serie C, le probabili formazioni di Monopoli-Catanzaro per i play off

Per mister Colombo out solo Hamlili e Basile mentre rientra Guiebre. Solito 3-5-2 per il Monopoli di mister Colombo che non potrà contare ancora sugli indisponibili Hamlili e Basile. In attacco Starita e Borrelli dovrebbero essere preferiti a Rossi e Grandolfo. Per il Catanzaro di mister Vivarini torna a disposizione Iemmello sulla trequarti, mentre restano fuori dai giochi Martinelli, Rolando e Maldonado. Sulle fasce dovrebbero agire Vandeputte e Bayeye quindi mentre in avanti la coppia d’attacco sarà composta da Biasci e Vazquez.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Starita, Borrelli. A disp. Guido, Pambianchi, Fornasier, Morrone, Nina, Natalucci, Langella, Novella, Quaini, Grandolfi, Rossi, D'Agostino

All. Colombo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; De Santis, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Biasci, Vazquez. A disp. Romagnoli, Nocchi, Gatti, Tentardini, Welbeck, Bjarkason, Bombagi, Iemmello, Cianci, Carlini.

All. Vivarini.