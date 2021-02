Dove saranno trasmesse in TV le partite dei Mondiali 2022? È partito il lungo conto alla rovescia verso la prossima rassegna iridata che si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, e si va delineando il quadro dell'assegnazione dei diritti televisivi. Secondo le ultime indiscrezioni, sono rimaste in lizza solo la Rai e Amazon Prime Video, dopo che Sky si è defilata, così come Mediaset.

Nella corsa per i diritti televisivi per il Mondiale 2022 sul territorio italiano restano in gioco solo Amazon e la Rai. È quanto riportato da Radiocor, che ha fatto il punto della situazione relativa alle offerte del bando indetto dalla Fifa. Queste ultime erano attese entro il 16 febbraio: a quanto pare sarà una sfida a due tra la piattaforma streaming che si è già assicurata la trasmissione di 16 partite di Champions League nella prossima stagione nel Belpaese fino al 2024, e il servizio pubblico.

Bisognerà capire se le offerte sono complementari, e come sono strutturate sulla base dei pacchetti studiati dalla Fifa. Un po' a sorpresa, dopo la prima fase, si è fatta da parte Sky e Mediaset che ha trasmesso tutte le 64 partite dell'ultima rassegna iridata disputata in Russia. L'emittente potrebbe essere interessata solo alla trasmissione dei match in chiaro se la Nazionale italiana non dovesse qualificarsi alla fase finale della competizione (nel girone preliminare affronterà Irlanda del Nord, Svizzera, Lituania e Bulgaria), come accaduto proprio nell'ultimo torneo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori indiscrezioni anche se si andrà incontro a trattative private, con il massimo organo calcistico internazionale che punta a monetizzare il più possibile.