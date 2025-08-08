Serie A
video suggerito
video suggerito

Monaco-Inter, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Monaco-Inter si gioca oggi alle 20:00 a Monte Carlo. Diretta tv in chiaro, ma solo per abbonati, su DAZN. La partita sarà trasmessa in tv anche gratis sul canale NOVE, ma in differita e a partire dalle 21:30.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'Inter affronta questa sera il Monaco in amichevole. La partita si gioca alle 20 nello stadio del Principato e rappresenta un test ulteriore per la squadra di Chivu, reduce dal rotondo 7-2 inflitto ai ragazzi dell'Under 23 e alle prese con la preparazione precampionato. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su DAZN e andrà in onda in differita e in forma gratuita sul canale Nove (a partire dalle 21:30).

La sfida coi transalpini è la seconda del mini-calendario che prevede ancora incontri con il Monza (12 agosto, U-Power Stadium alle ore 21:00) e l'Olympiakos (16 agosto, Stadio San Nicola di Bari alle ore 20:30) prima del debutto in Serie A (25 agosto, con il Torino, alle 20:45).

  • Partita: Monaco-Inter
  • Quando: venerdì 8 agosto 2025
  • Orario: 20:00
  • Dove: Stadio Louis II di Monte Carlo
  • Diretta TV: DAZN, Nove (in differia)
  • Diretta Streaming: DAZN, nove.tv (in differita)
  • Competizione: amichevole

Dove vedere Monaco-Inter, in diretta TV e in streaming

Monaco-Inter sarà sì trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti ma solo in differita. Dove? Sul canale NOVE, che la manderà in onda a partire dalle 21:30 anche in streaming, un'ora e mezza dopo il fischio d'inizio fissato per le 20:00. Chi vorrà assistere dall'inizio al match potrà farlo, se abbonato, su DAZN, sia usufruendo di una Smart tv (oppure di un device che filtri il segnale sul piccolo schermo) sia collegandosi online alla piattaforma.

Leggi anche
Roma-Lens, dove vedere l'amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Le probabili formazioni di Monaco-Inter

Un test di avvicinamento al campionato, questa volta più probante considerato anche il livello dell'avversario. Nel Principato, contro il Monaco, l'Inter proverà a trovare i giusti riscontri rispetto al lavoro pre-stagionale svolto finora. Di seguito le possibili scelte di Chivu per la gara a Monte Carlo.

MONACO (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. Allenatore: Hutter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica
Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sinner sfida Galan a Cincinnati: lo ha sempre battuto senza mai perdere nemmeno un set
Quando gioca Jannik Sinner nel Masters 1000 americano: data e orario del prossimo incontro
Sinner quasi sparisce dall'inquadratura e fa un punto favoloso: allenamento di lusso
Il numero uno al mondo risponde in maniera secca su Ferrara: "Non c'è altro da dire"
Sorteggiato il tabellone del torneo negli States, Musetti e Fritz dalla parte di Jannik
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views