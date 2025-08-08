Monaco-Inter, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Monaco-Inter si gioca oggi alle 20:00 a Monte Carlo. Diretta tv in chiaro, ma solo per abbonati, su DAZN. La partita sarà trasmessa in tv anche gratis sul canale NOVE, ma in differita e a partire dalle 21:30.

L'Inter affronta questa sera il Monaco in amichevole. La partita si gioca alle 20 nello stadio del Principato e rappresenta un test ulteriore per la squadra di Chivu, reduce dal rotondo 7-2 inflitto ai ragazzi dell'Under 23 e alle prese con la preparazione precampionato. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su DAZN e andrà in onda in differita e in forma gratuita sul canale Nove (a partire dalle 21:30).

La sfida coi transalpini è la seconda del mini-calendario che prevede ancora incontri con il Monza (12 agosto, U-Power Stadium alle ore 21:00) e l'Olympiakos (16 agosto, Stadio San Nicola di Bari alle ore 20:30) prima del debutto in Serie A (25 agosto, con il Torino, alle 20:45).

Partita: Monaco-Inter

Quando: venerdì 8 agosto 2025

Orario: 20:00

Dove: Stadio Louis II di Monte Carlo

Diretta TV: DAZN, Nove (in differia)

Diretta Streaming: DAZN, nove.tv (in differita)

Competizione: amichevole

Dove vedere Monaco-Inter, in diretta TV e in streaming

Monaco-Inter sarà sì trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti ma solo in differita. Dove? Sul canale NOVE, che la manderà in onda a partire dalle 21:30 anche in streaming, un'ora e mezza dopo il fischio d'inizio fissato per le 20:00. Chi vorrà assistere dall'inizio al match potrà farlo, se abbonato, su DAZN, sia usufruendo di una Smart tv (oppure di un device che filtri il segnale sul piccolo schermo) sia collegandosi online alla piattaforma.

Le probabili formazioni di Monaco-Inter

Un test di avvicinamento al campionato, questa volta più probante considerato anche il livello dell'avversario. Nel Principato, contro il Monaco, l'Inter proverà a trovare i giusti riscontri rispetto al lavoro pre-stagionale svolto finora. Di seguito le possibili scelte di Chivu per la gara a Monte Carlo.

MONACO (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. Allenatore: Hutter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu.