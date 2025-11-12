Moldavia-Italia, le probabili formazioni con le scelte di Gattuso: Retegui intoccabile in attacco

Moldavia-Italia è il match valido per la penultima sfida della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La Nazionale di Gattuso giocherà domani, giovedì 13 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Zimbru di Chisinau. Per Gattuso l'occasione di guadagnare altri tre punti per consolidare la seconda posizione playoff già acquisita dagli azzurri e sperare magari in un miracolo. Una vittoria dell'Estonia o anche un pareggio in casa della Norvegia, renderebbe poi lo scontro diretto tra gli azzurri e la nazionale di Haaland come un autentico spareggio per un pass ai Mondiali.

Ma l'Italia pensare alla Moldavia in una partita che vedrà il CT azzurro affidarsi ancora una volta ai gol di Mateo Retegui, autentica certezza nell'attacco di questa Nazionale. Gattuso infatti deve fare a meno dell‘infortunato Kean a cui va aggiunto anche Cambiaghi, chiamato proprio per sostituire l'attaccante della Fiorentina e finito per restare fermo ai box anche lui. Ringhio potrebbe sorprendere in difesa cambiando qualcosa schierando Mancini e Gabbia centrali con Bellanova a destra. Ancora conferme per Ricci a centrocampo. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Moldavia-Italia, le probabili formazioni

Gattuso dovrà puntare ancora su Retegui in attacco con Pio Esposito al suo fianco visto l'infortunio di Kean e quello successivo di Cambiaghi rientrato al Bologna. Nel 4-4-2 iniziale spazio a Orsolini, Ricci, Tonali e Zaccagni a centrocampo. Mancini e Gabbia dovrebbero agire come centrali di difesa con Bellanova a destra e Cambiaso a sinistra davanti a Donnarumma in porta.

La Moldavia invece dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-3 in cui nel tridente ci sarà spazio per Caimacov, Nicolaescu e Postolachi. Ionita a centrocampo con Platica. Bodisteanu e Reabciuk.

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct. Gattuso.