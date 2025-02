Moise Kean pubblica i terribili messaggi ricevuti dopo Inter-Fiorentina: stenta a crederci

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Moise Kean non è rimasto a guardare dopo Inter-Fiorentina e ha deciso di mettere alla berlina gli autori di una serie di messaggi razzisti inviatigli su Instagram. Il centravanti italiano della Viola ha ricondiviso i pesantissimi attacchi che gli sono arrivati, tutti all'insegna della becera discriminazione razziale. Una situazione che lo ha scosso, con il club toscano che non ha perso tempo per manifestare la propria solidarietà all'attaccante.

Kean dopo Inter-Fiorentina pubblica i messaggi razzisti arrivatigli su Instagram

Dopo il fischio finale del match del Meazza, ecco che Kean ha reso di dominio pubblico alcuni dei messaggi privati ricevuti sul suo profilo. "Godo scimmia ne..a", "Che fai stasera non balli scimmia", Ma stasera non hai fatto la tua mossa da femminuccia, vai a casa scimmiun", Fai ca..re fai non hai fatto un ca..o oggi scimmia del ca..o", e poi ancora "Scimmia del ca..o fai vedere i muscoli", "Non ci sono ne..i italiani", "Scimmia di me..a ora non parli più cog..one".

La reazione di Kean e della Fiorentina ai messaggi beceri

Una becera vendetta per questi utenti alcuni dei quali con nome e cognome nei confronti del bomber che nella sfida valida per il recupero di Serie A di pochi giorni fa aveva segnato una doppietta per stendere la squadra di Inzaghi. Kean che come foto del profilo ha messo provocatoriamente quella di un gorilla, ha commentato il tutto con una breve frase "Ancora nel 2025…", accompagnata dalle emoticon del vomito. Insomma il centravanti stenta a credere che si verificano certe situazioni.

Nonostante la tarda ora, la Fiorentina si è schierata dalla parte del suo giocatore manifestandogli solidarietà con un messaggio pubblicato anche sui social. Tutti gli autori dei messaggi razzisti sono stati segnalati alla polizia postale e dovranno rispondere delle loro azioni: "La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti".