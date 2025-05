Modric lascerà il Real Madrid dopo 13 anni: giocherà l’ultima partita al Mondiale per Club

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Al termine di questa stagione anche un'altra leggenda saluterà il Real Madrid: il Mondiale per Club sarà l'ultima competizione che Luka Modric giocherà con i Blancos, la squadra dove è diventato uno dei migliori centrocampisti di tutta l'Europa. Gli spagnoli perdono un'altra delle loro colonne, la prima ad andare via dopo l'addio di Carlo Ancelotti e l'arrivo di Xabi Alonso. Il croato ha annunciato sui social che questa sarà la sua ultima stagione con il Real, chiudendo l'avventura cominciata nel lontano 2012 e riempita di trofei e riconoscimenti importanti. È la fine di un'era per tantissimi tifosi che sono cresciuti con le sue geometrie ma che lo saluteranno un anno prima del previsto: nell'idea del giocatore c'era quella di fare un'ultima stagione, ma il nuovo progetto del Real prevede anche un ringiovanimento della rosa che ha messo in discussione la sua posizione all'interno del gruppo.

È una notizia che arriva improvvisa e coglie impreparati i tifosi. Queste saranno le ultimissime partite del croato con la maglia del Real Madrid, alla quale ha dedicato una vita intera. È arrivato in Spagna nel 2012 e da quel momento è diventato padrone indiscusso del centrocampo, trasformandosi in uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Questo lunghissimo capitolo è arrivato alle battute finali: Modric saluterà i Blancos dopo il Mondiale per Club, con la speranza di portare a casa almeno un trofeo in questa stagione particolarmente sfortunata.

Il centrocampista ha salutato tutti in una lunga lettera in cui ringrazia tutti per l'affetto incondizionato e racconta quali emozioni ha vissuto nell'ultimo decennio. Ha riempito la sua bacheca di trofei importanti, portando a casa 28 titoli importanti, tra cui 6 Champions League e 4 campionati, oltre al prestigioso Pallone d'Oro vinto nel 2018. Saluterà dopo l'arrivo di Xabi Alonso che ha preferito ringiovanire il suo gruppo per cominciare la gestione post-Ancelotti.