Modric è il primo obiettivo di mercato di Tare per il nuovo Milan: lo ha proposto alla società Il Milan sta discutendo dell'opportunità di puntare su Modric a parametro zero: sarebbe il primo grande colpo di Igli Tare sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

A cura di Ada Cotugno

Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno poco tempo per pianificare il primo mercato del Milan, ma nei primi giorni di lavoro è già nata la grande suggestione dell'estate: i rossoneri sognano Luka Modric come colpo ad effetto per la prossima stagione, un sogno proposto dal nuovo direttore sportivo che vorrebbe cominciare la sua avventura con il botto. Il croato ha salutato il Real Madrid da parametro zero dopo 13 anni di grandi successi e potrebbe concedersi un ultimo ballo in Europa per prepararsi ai prossimi Mondiali con la Croazia, la chiusura perfetta per una carriera da campione.

Secondo quanto riportato da Sky al momento la pista che porta al centrocampista è più un sogno che una realtà, ma Tare ne ha già discusso internamente con la società per capire quanto sia fattibile l'operazione. Sarebbe in ogni caso un colpo mediatico che servirebbe al Milan per cominciare a gettare le basi per il suo futuro: non avrà nessuna competizione europea il prossimo anno, ma tutto il tempo per poter pianificare il suo ritorno tra le grandi.

Tare sogna il colpo Modric per il Milan

L'addio al Real Madrid è stato emozionante, ma il croato ha voglia di rimettersi in gioco ad alti livelli almeno per un'ultima stagione. Ed è qui che si insedia il Milan, con il nuovo direttore sportivo Tare che ha già proposto alla società la grande suggestione per il prossimo mercato: Modric è un parametro zero e a 39 anni potrebbe essere un valore aggiunto per qualsiasi squadra grazie al suo talento e alla volontà di fare almeno un altro anno da top, fino ai prossimi Mondiali. I rossoneri stanno cercando di valutare al meglio la situazione per poter piazzare il colpo da 90 e dare il via alla prossima stagione.

Internamente i dirigenti stanno riflettendo su questa opportunità, ma sono tanti i fattori da valutare. Sul lato economico non dovrebbero esserci problemi, perché il Milan dovrebbe pagare soltanto l'ingaggio al centrocampista che non ha particolari richieste, soprattutto a fronte di tutto ciò che potrebbe offrire in termini di qualità ed esperienza. Ma l'investimento dovrebbe comunque portare un guadagno ed è qui che si aprono le grandi riflessioni: Modric ha quasi 40 anni e cerca un'ultima stagione da top per andare ai Mondiali, anche se nell'ultima stagione al Real ha giocato pochissimo da titolare. Poi c'è il nodo Champions che potrebbe essere un punto a sfavore del Milan che avrà soltanto le competizioni nazionali da giocare nella prossima annata.