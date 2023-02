Mistero Aubameyang, sparisce dal Chelsea e riappare a Milano: gioca a calcetto con gli amici Aubameyang è sempre più ai margini del Chelsea: da oltre un mese non viene convocato ed è stato escluso dalla lista Champions. All’inizio di questa settimana era a Milano con la famiglia ed è stato immortalato mentre giocava a calcio con gli amici.

A cura di Vito Lamorte

Pierre-Emerick Aubameyang è fuori da ogni tipo di progetto del Chelsea e sembra destinato a lasciare Londra quanto prima dopo essere stato titolare per buona parte dell'inizio di stagione. L'attaccante gabonese aveva lasciato il Barcellona la scorsa estate per tornare in Premier League ma il 33enne non gioca per i Blues da quando è entrato in finale della partita pareggiata senza reti contro il Liverpool ad Anfield lo scorso 21 gennaio.

Da allora Auba non ha più messo piede in campo ed è stato anche escluso dalla lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Una situazione incredibile se si pensa allo scorso ottobre, quando segnò due gol in due partite al Milan.

Dopo essere stato messo ai margini della squadra, l'ex attaccante dell'Arsenal si è recentemente recato in Italia con la sua famiglia e una serie di video e foto hanno svelato che ha giocato una partitella tra amici insieme a suo fratello Willy.

Aubameyang è stato immortalato in alcune stories di Instagram sfoggiando la maglia e i pantaloncini del Chelsea.

L'attaccante cresciuto nel Milan ha messo a referto solo tre gol e un assist in 18 partite ma è pur vero che durante l'anno è stato man mano messo da parte e il suo minutaggio è diminuito con il passare delle settimane. Il fatto che a voler sia stato Thomas Tuchel, esonerato all'inizio di settembre, potrebbe essere uno dei motivi per cui è finito pian piano nel dimenticatoio.

Su di lui aveva chiesto informazioni il Los Angeles FC, che lo avrebbe voluto in prestito, ma il tergiversare del giocatore ha chiuso ogni possibilità: l'attaccante ora vuole giocarsi le sue chance al Chelsea nonostante abbia giocato poco più di mezz'ora nelle ultime cinque partite e da oltre un mese non viene convocato.

La scorsa settimana, però, Graham Potter a chi gli ha chiesto della difficile situazione di Aubameyang ha ribadito che l'attaccante ha ancora un futuro al Chelsea: “Pierre è senza dubbio un membro del nostro team e continua ad essere un contributore fondamentale. Si impegna molto ed è consapevole delle circostanze attuali. Niente è scolpito nella pietra e apprezzo il suo approccio positivo. Valuteremo tutto passo dopo passo”.

Un caso davvero molto particolare quello di Aubameyang, passato da titolare fisso nella prima parte di stagione a corpo estraneo dopo la pausa per i Mondiali in Qatar. Certamente questo dipende molto anche dal mercato faraonico che il club di Todd Boehly ha portato avanti nella scorsa sessione, ma anche questa situazione ci può far capire una volta in più quanto nel calcio le cose possano cambiare velocemente.