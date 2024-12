Mina scatena una guerra di nervi con Lautaro in Cagliari-Inter: prima del gol il tentato morso

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Lautaro Martinez ha ritrovato il gol in Cagliari-Inter. Si è tolto un peso l'argentino che non segnava da inizio novembre, contribuendo al successo dei nerazzurri. Una serata che sembrava maledetta per l'argentino, che ha dovuto fare i conti con un avversario molto ostico come Mina. Il difensore del Cagliari ha scatenato una guerra di nervi con Lautaro. E quest'ultimo ha rischiato di cadere nella trappola, con un brutto gesto.

Mina scatena una guerra di nervi contro Lautaro Martinez in Cagliari-Inter

Oltre alla pressione iniziale per il gol mancante, Lautaro Martinez ha dovuto fare i conti dunque con quella costante di Mina. Un duello a tinte sudamericane, con il colombiano che ha provato anche ad irretirlo a più riprese per quella che è stata una vera e propria battaglia che ha vissuto un momento di grande tensione in particolare.

Il tentato morso di Lautaro a Mina

Il momento più caldo è arrivato nel primo tempo, quando il Toro si stava lamentando per un mancato rigore dopo un tocco di Luperto. Mina ha provato a placcare l'argentino che si stava avvicinando all'arbitro Doveri per protestare ulteriormente. I due a quel punto si sono beccati, finendo testa contro testa per un vero e proprio duello fisico.

Duello Mina-Lautaro durante Cagliari-Inter

Animi molto caldi, con l'intervento dei compagni a cercare di disinnescare il tutto. Quando Mina ha messo una mano sul volto di Lautaro, quest'ultimo ha tentato di mordere il colombiano tra braccio e spalla, fortunatamente non riuscendo nel suo intento. Fondamentale Thuram che lo ha allontanato, anche se a lungo Martinez ha continuato a rivolgere parole tutt'altro che gentili nei confronti del suo avversario che è poi uscito all'intervallo per un problema al polpaccio.

Una situazione che ovviamente ha giovato a Lautaro Martinez che infatti ha poi trovato la rete dello 0-2, con un bell'intervento in spaccata su cross del grande ex Barella. Un momento che gli ha permesso di togliersi un grande peso e cancellare l'amarezza per l'errore colossale sotto porta nel primo tempo e anche quelle brutte scene con Mina. Ha rischiato grosso.