Milinkovic-Savic segna il primo gol in Arabia, sembra il paese dei balocchi: nessuno lo marca Milinkovic-Savic segna il suo primo gol in una gara ufficiale con l’Al-Hilal: corre indisturbato verso la porta, la difesa avversaria non riesce a contenerlo.

A cura di Ada Cotugno

Sergej Milinkovic-Savic ha subito lasciato il segno in Arabia Saudita. Alla sua seconda partita ufficiale con la maglia dell'Al-Hilal il centrocampista si è sbloccato, regalando a tutti i tifosi il primo gol di questa nuova esperienza.

La sua squadra è attualmente impegnata nella Coppa dei Campioni araba per club, una competizione ispirata alla nostra Champions League. L'esordio gli ha regalato una sconfitta amara, ma nella seconda partita è stato lui a trascinare il gruppo verso la vittoria per 2-1, condita anche dalla rete di Ruben Neves nella ripresa.

In realtà l'ex Lazio aveva già sfoggiato uno dei suoi colpi nell'amichevole contro l'Al-Kuwait, ma non si era ancora fatto notare in gare ufficiali. L'attesa è durata poco, perché è riuscito ad andare in gol nella sua seconda apparizione.

Milinkovic-Savic, che gioca nella stessa squadra di Kalidou Koulibaly, un'altra stella passata per la nostra Serie A, sembra provenire da un altro pianeta rispetto ai suoi avversari. Il gol nasce da un lancio lungo che finisce sui piedi di Saud Abdulhamid, bravo a pescare in area con un cross il suo compagno di squadra, già proiettato verso la porta.

Il centrocampista porta a spasso tutti i difensori avversari e si invola tranquillamente verso la porta, superando tutta la difesa schierata che ha avuto grosse difficoltà ad opporsi. I giochi sono decisamente più facili rispetto alle coppe europee, dove Milinkovic-Savic era abituato a combattere contro giocatori di tutt'altra caratura.

Dieci minuti prima del gol il Sergente serbo era arrivato a un soffio dal vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Anche in quell'occasione è riuscito a saltare indisturbato, con il suo marcatore che lo ha lasciato completamente libero di agire.

È il primo approccio con il calcio saudita dove i grandi campioni provenienti dall'Europa sembrano dei giganti in mezzo al campo, con gli avversari che non riescono a reggere il loro passo.