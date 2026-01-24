Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, le condizioni preoccupano: in preallarme Meret

Vanja Milinkovic-Savic è in dubbio per Juventus-Napoli dopo un risentimento muscolare accusato all’ultimo momento. In caso di forfait del portiere serbo, è pronto Meret a difendere i pali degli azzurri.

Guai improvvisi per Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo rischia di non essere disponibile per Juventus-Napoli a causa di un fastidio muscolare accusato nelle ultime ore. La sua presenza è in forte dubbio e lo staff azzurro tiene già pronto Alex Meret come possibile sostituto.

Sarebbe l'ennesimo problema per un calciatore del Napoli in questa stagione, che sta diventando un vero e proprio calvario per la squadra che indossa il tricolore sulla maglia.

Durante la rifinitura a Castel Volturno, prima della partenza per Torino, il portiere Vanja Milinkovic-Savic ha avvertito un fastidio muscolare che mette in forse la sua presenza in Juventus-Napoli, in programma domenica alle 18.

Lo staff sanitario del Napoli monitorerà il portiere serbo nelle prossime ore per capire se potrà essere rischiato all’Allianz Stadium. In caso di forfait, è pronto Alex Meret, rientrato dal problema alla spalla e assente dal match di San Siro contro il Milan del 28 settembre.

Un problema che si aggiungerebbe all'emergenza già piuttosto consistente in casa Napoli: dall'inizio della stagione gli azzurri sono falcidiati dagli infortuni e in casa di forfait di Milinkovic-Savic la lista si allungherebbe di un altro giocatore rispetto a quelli già noti.

Chi sono gli infortunati del Napoli: gli indisponibili per la Juve

Intanto restano indisponibili Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Neres, Politano e Rrahmani: questi calciatori non faranno sicuramente parte della lista dei convocati di Antonio Conte per la partita dell'Allianz Stadium contro i bianconeri.

Romelu Lukaku è rientrato in gruppo ed è stato convocato per la partita di Copenaghen in Champions League ma non è chiaro quanti minuti ha nella gambe.

La situazione ‘infermeria' in casa azzurra resta piuttosto complicata.